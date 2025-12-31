Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha evidenziato il contributo decisivo di Curtis Jones nel recente miglioramento della squadra. Il ritorno del centrocampista, reduce da un periodo di assenze, ha coinciso con la migliore serie di risultati dei campioni di Premier League da settembre, con cinque vittorie consecutive.

Il ruolo chiave di Jones

Slot ha sottolineato che Jones, 24enne cresciuto nel vivaio, ha saputo distinguersi nella vittoria in Champions League contro l’Inter, seconda delle sue cinque partite consecutive da titolare. Il centrocampista ha consolidato la sua presenza con un ruolo chiave in quattro successi di fila, approfittando degli infortuni di Florian Wirtz e Alexander Isak, ora tornati in forma, e della squalifica di Dominik Szoboszlai, mentre l’unico assente nel centrocampo rimane Wataru Endo.

«Una delle sue qualità principali è che vuole sempre avere la palla in qualsiasi situazione, 99 volte su 100 questo è molto positivo», ha affermato Slot, sottolineando come questa determinazione abbia contribuito alla ripresa del Liverpool, ora quarto in classifica, pur restando a tredici punti dalla capolista Arsenal.

Contesto e prospettive

La squadra ha superato un periodo difficile, caratterizzato da nove sconfitte in dodici partite, grazie anche alla ritrovata continuità di Jones. Il tecnico ha evidenziato come la sua disponibilità nelle situazioni complesse abbia rappresentato un elemento di svolta.

