Il Lorient ospita il Lione il 7 dicembre alle 20:45 allo Stade du Moustoir per la quindicesima giornata della Ligue 1 2025/26. Entrambe le squadre cercano di scalare posizioni in classifica, con il Lione che punta ad accorciare la distanza dalle zone alte grazie al periodo positivo che sta attraversando.

Quote per Lorient-Lione: ospiti leggermente favoriti

Secondo i bookmaker, il Lione è leggermente favorito in trasferta.

William Hill quota la vittoria del Lione a 2.25, mentre il successo del Lorient è quotato a 3.00 e il pareggio a 3.30. Bet365 offre quote simili, con il Lione a 2.20, il Lorient a 3.20 e la X a 3.50. Entrambe le quotazioni riflettono un equilibrio potenziale, anche se il Lione sembra avere un piccolo vantaggio secondo gli esperti.

Le statistiche dei giocatori chiave

Jean-Victor Makengo: centrocampista del Lorient, Makengo ha collezionato 11 presenze questa stagione in Ligue 1, con soli cinque titolari.

Sebbene non abbia ancora segnato, ha fornito un assist e ha dimostrato tenacia con 7 tackle ben riusciti e una discreta capacità di passaggio con 158 passaggi effettuati. La sua capacità di vincere duelli fisici, 26 su 55, lo rende un elemento da tenere d’occhio per alleggerire la pressione sul centrocampo avversario.

Pavel Šulc: il centrocampista ceco del Lione ha mostrato una buona forma, con 5 gol in 13 apparizioni. La sua versatilità gli ha permesso di offrire anche 2 assist, e il suo tasso di duelli vinti (29 su 81) evidenzia la sua combatività e abilità nel proteggere il possesso palla. Il suo contributo sarà cruciale per determinare la transizione difensiva-offensiva del Lione.

Pablo Pagis: giovane attaccante del Lorient, Pagis ha già messo a segno 4 reti in 11 presenze, utilizzando i suoi 8 tiri nello specchio in maniera efficace.

La sua capacità di affrontare i dribbling, con un tasso di 8 successi su 17 tentativi, è un segnale positivo per l'attacco del Lorient, specie se riuscisse a capitalizzare ulteriormente le occasioni da gol.

Corentin Tolisso: esperto centrocampista del Lione, porta stabilità e leadership alla squadra. Ha giocato quasi tutte le partite da titolare, segnando 3 gol. Le sue 633 passaggi testimoniano la sua abilità nel dettare i ritmi di gioco, e con una presenza fisica imponente (70 duelli vinti su 145) potrebbe essere il perno centrale attorno a cui il Lione costruisce la sua manovra offensiva.