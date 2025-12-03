Elena Mannucci, originaria di Bagno a Ripoli classe 1997, oltre all'esperienza da calciatrice, è ormai da tempo anche un volto del giornalismo sportivo su Toscana TV, esperta anche di calcio femminile. Blasting News l'ha contattata per un'intervista nella quale traccia un punto sulla sua carriera, ma anche sull'inizio molto difficile di stagione della Fiorentina.

Elena Mannucci: Ho dato più importanza alla strada lavorativa che a quella sportiva’.

Ha detto che si considera “prima giocatrice e poi giornalista”. Può raccontarci il momento in cui ha capito che il suo futuro sarebbe stato anche al di fuori del campo?

‘L’ho capito essenzialmente la prima volta che sono stata chiamata come ospite in televisione. Ho capito che quel mondo mi piaceva tanto. All’inizio ho tentato di mantenere entrambe le strade. Ricordo che a quel tempo giocavo a Pistoia, in Serie C. Iniziai a Italia 7, prima ospite nel periodo Covid, poi in conduzione quando ripartì il calcio. Cercavo di fare entrambe le cose ma erano difficili perché il venerdì mi allenavo e poi dovevo correre in conduzione. Non volevo lasciare il calcio perché è la mia passione più grande, sfogo, amicizie, ancora obiettivi da raggiungere e poi, con il passare del tempo, ho capito che il calcio non mi avrebbe dato da vivere, forse perché anche il sogno stava svanendo.

Ho dato più importanza alla strada lavorativa piuttosto che a quella sportiva facendo scelte importanti. L’anno in cui cominciai il percorso giornalistico a Italia 7 per prendere l’attestato come giornalista pubblicista, mi chiamò il Genoa in Serie B ma rifiutai l’offerta. Anche se per i primi due anni non ho guadagnato ma avevo un sogno forte e tutta la voglia di mettere l’esperienza accumulata in campo’.

Tra le sue esperienze da calciatrice, quale partita o vittoria ricorda con più emozione, e in che modo quelle sfide le hanno preparato al mestiere giornalistico?

‘Il percorso calcistico è stato importante per il percorso giornalistico. Il calcio ti impara a vivere il gruppo, la squadra. A volte si impara a fare un passo indietro per il bene comune, a volte un passo avanti.

Si impara ad essere partecipi per un obiettivo comune, ad essere leader. Questo l’ho riportato nel lavoro, seppur individualistico devi stare a contatto con persone e stare in gruppo, gestire un gruppo, saper ascoltare e farti ascoltare. Soprattutto noi donne, in un mondo molto maschile che oggi sta prendendo più sfumature è un lavoro difficile. Anche nel corso di ciò che ho imparato in 18 anni di calcio l’ho portato a lavoro. Gli errori commessi ho sempre cercato di non ricommetterli. A volte nel mondo calcistico ho avuto paura a fare un passo in avanti cosa che non è mai successa nel mondo lavorativo. A volte tremo quando devo fare qualche cosa, ho ansia, come ad esempio ora che mi sto dirigendo a Sportitalia dove non sono mai stata perché è un palcoscenico diverso.

Anche se si ha paura credo che bisogna buttarsi nelle paure. Per quanto riguarda la vittoria più bella, ricordo la gara di Siena che ci permise di passare in Serie B. Ero piccola, avevo 16 anni e mezzo ma mister Bonelli mi diede tanta fiducia, tanta stima’.

Il passaggio al professionismo femminile è avvenuto per diverse società importanti, ma Lei ha detto che rimangono disparità nelle serie inferiori. Quali sono, secondo Lei, i cambiamenti più urgenti da fare per Serie B e C femminile?

‘È difficile parlare di professionismo per queste categorie perché il professionismo comporta dei costi altissimi che quasi tutte le società a questo livello non possono sostenere. Servirebbe più visibilità al calcio femminile con televisioni, giornali.

In questo modo si attira l’attenzione e si arriva a portare sponsor così da portare investimenti e migliorare le infrastrutture ma anche gli allenamenti e le preparazioni. Credo che questo mondo sia tanto indietro. Un passo sicuramente è stato il professionismo per quanto riguarda la Serie A’.

'Fiorentina? Lottare per la salvezza anche se è difficile da dire'

Dopo aver fatto giocatrice e giornalista per la Fiorentina e aver coperto anche la Serie A femminile, come percepisce il cambiamento nella percezione sociale e mediatica nei confronti del calcio femminile in Italia?

‘Ho seguito la Serie A femminile della Fiorentina. Mi rendo conto che c’è un’attenzione mediatica crescente ma che ancora non si coinvolgono tantissime persone.

Sicuramente ve ne sono di più rispetto a prima. Sarebbe bello vedere stadi pieni come al calcio maschile. Non parlo di San Siro pieno ma di vedere gente interessate. C’è un movimento in crescita anche a livello di gesti tecnici che magari prima erano carenti. Per me il fattore più importante è che adesso non è assurdo che una donna giochi a calcio mentre magari prima si pensava che lo fosse. Mi dicevano: “ma davvero giochi a calcio?”. Da più piccolina quasi mi vergognavo di dire che giocavo a calcio. Sono felice che tante bambine seguano il calcio e vogliano giocare e che tante famiglie non vadano contro e invoglino. Anche questo è un tema perché magari vi sono famiglie che vogliono la femmina pallavolista o comunque con un altro sport ritenuto più femminile.

Vedo un cambiamento anche sotto questo punto di vista. Dovremmo smetterla di parlare di differenze fra maschile e femminile ma di sport’.

Un suo commento su questo inizio complicato per la Fiorentina di mister Vanoli subentrato a mister Pioli.

‘La Fiorentina è un tema vasto da trattare. Non ci aspettavamo una stagione del genere [VIDEO], specialmente per tutti i soldi spesi in fase di mercato. Si pensava fosse una squadra in grado di raggiungere obiettivi ancora superiori rispetto alle ultime stagioni. Il cambio in panchina è arrivato ed era doveroso. Ora aspettiamo che Vanoli metta davvero mano alla squadra. Non saprei neanche come riassumere questo momento: credo che i giocatori che l’anno scorso hanno performato molto bene, quest’anno lo stiano facendo un po’ meno.

Manca un Kean che, già alla fine della scorsa stagione, aveva totalizzato molte più reti. In questa stagione sono soltanto due, nonostante il suo impegno: lo si vede, è un leader in questa squadra, ma il gol non arriva, anche un po’ per sfortuna. Basta vedere traverse e pali colpiti. Manca anche un assetto difensivo solido: la difesa, a volte ballerina, commette errori pesanti. De Gea l’anno scorso ha performato a livelli altissimi; quest’anno un po’ meno, anche se comunque non gli si può dire nulla. A centrocampo manca una struttura forte e manca una chiara idea su quale sia il reparto titolare. Ma al di là dei moduli, delle formazioni e dei giocatori chiamati in causa, io credo che in questo momento debbano rispondere il carattere, l’attaccamento alla maglia e anche la tifoseria di Firenze, che deve dimostrarsi davvero vicina al gruppo.

Perché se perde la Fiorentina, fondamentalmente perdiamo tutti. Dobbiamo lottare per la salvezza: è brutto da dire, erano anni che a Firenze non si parlava in questi termini, ma ora è così. Ho apprezzato tantissimo l’appello di Dzeko al pubblico, con quel megafono iconico sotto la Curva. Adesso gruppo squadra e tifoseria devono restare uniti e andare insieme verso una soluzione. Mi è piaciuto l’esordio di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, perché è un tecnico che non parla per frasi di circostanza, ma con parole sentite. E questo, nel calcio, a volte manca: sincerità, unità e trasparenza. Lui le sta portando. Credo anche che, con il suo carattere, possa smuovere qualche personalità particolare all’interno dello spogliatoio viola.

Siamo tutti con loro e speriamo che possano raggiungere i risultati il più velocemente possibile’.

'Se parliamo di futuro, di sogni, io oggi mi sento realizzata'

Il rapporto con i social è sempre più centrale anche per il giornalismo sportivo femminile: come gestisce Lei la visibilità, la comunicazione su queste piattaforme, e quanto è importante per far crescere il movimento?

‘I social sono diventati i nuovi giornali: è normale ormai informarsi attraverso i social piuttosto che leggere la carta stampata. Anche se io, nonostante l’età, sono legata a un mondo un po’ vecchio, quindi continuo a preferire il giornale e le trasmissioni televisive rispetto ai social. Però è ovvio che devo avvicinarmi anch’io a questo nuovo modo di comunicare.

Ho sempre utilizzato molto i social, ma più per la mia vita privata. Adesso sto cercando di usarli anche per il mio lavoro, e lo sto facendo sempre di più. Mi manca un po’ parlare di calcio o del mio lavoro sui social, perché lo faccio già in televisione, ma dovrei iniziare a farlo anche lì. Credo però che possa essere bello, perché alla fine basta la personalità, basta la passione. È vero che può essere un mondo talvolta troppo superficiale, e questo non mi fa impazzire, ma è anche vero che, se si seguono le persone giuste e le pagine giuste, dai social si può imparare molto — sempre con attenzione. In futuro penso di avvicinarmi ancora di più ai social, magari iniziando dei podcast, iniziando a parlare del mio lavoro e della mia passione anche lì’.

Infine, guardando al futuro: quali sono i suoi sogni sia come giornalista che come promotrice del calcio femminile? C’è un progetto che le sta particolarmente a cuore, magari a lungo termine, che vorrebbe vedere realizzato?

‘Se parliamo di futuro, di sogni, io oggi mi sento realizzata. Sono felice: non sono parole dette per sembrare indipendente, è semplicemente la realtà. Rispetto a qualche anno fa avevo obiettivi molli, assurdi, altissimi, e non riuscivo mai a godermi il presente. Ho imparato a farlo. Ho imparato ad apprezzare ciò che ho raggiunto con tanta forza e tanti sacrifici. Lasciare il calcio, ad esempio è stato un sacrificio enorme. Ma tutto ciò che ho ottenuto l’ho conquistato sempre e solo con le mie forze.

E oggi sono contenta: sono felice di lavorare con i miei colleghi, sento stima a livello lavorativo e mi rende orgogliosa far parte di Toscana TV, di parlare di Fiorentina. Mi piacerebbe ampliare i miei orizzonti: parlare di tutta la Serie A, partecipare a programmi nazionali, raccontare anche il calcio femminile su scala più ampia — magari, se l’attenzione verso il movimento continuerà a crescere. Però tanti sogni li ho già realizzati, e questo mi ha portato una pace e una serenità che in passato non avevo. I miei progetti oggi guardano anche verso altri mondi: mi sto appassionando molto a temi sociali e umanitari. Sto organizzando una partita di beneficenza per Emergency a inizio giugno, per raccogliere fondi per i bambini che hanno vissuto la guerra, e mi sto avvicinando sempre di più a questo ambito. Ho adottato da poco due cuccioli e sto entrando anche nel mondo del volontariato legato agli animali. Mi sto concentrando su temi umanitari perché credo siano importanti: la visibilità deve essere legata anche a cause che contano davvero. Sono strade che sento di voler percorrere. Sto rivedendo i miei obiettivi lavorativi e anche quelli personali. Forse ho semplicemente raggiunto una mentalità diversa rispetto al passato, quando pensavo soltanto alla carriera e al lavoro. Ve ne parlerò forse in futuro, con più certezza e precisione. Per ora, mi sto godendo il presente, e sinceramente non mi va neanche di pensare troppo al futuro’.