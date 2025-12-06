Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Marco Giordano, la Juventus partirebbe favorita contro il Napoli e questo perché alla formazione partenopea mancheranno quasi tutti i centrocampisti. Un dato incontrovertibile, viste le assenze di elementi chiave come Anguissa, Lobotka, De Bruyne e Gilmour.

Giordano: 'La Juventus ha già vinto, al Napoli praticamente mancano tutti a centrocampo, resta solo McTominay'

"La Juve ha già vinto, al Napoli resta solo McTominay": queste sono le prime parole dette da Marco Giordano ai microfoni del canale YouTube di Marcello Chirico.

Il giornalista ha proseguito: "A centrocampo è rimasto praticamente solo lo scozzese, dopo gli infortuni di Anguissa, Lobotka e De Bruyne sono out così come Gilmour. Insomma, è finito il centrocampo del Napoli. Poi se ci mettiamo anche le assenze di Lukaku e di Meret, che l'altro giorno l’ho visto ancora claudicante al Maradona, capiamo il quadro con cui la squadra di Conte si presenterà contro la Juventus. Poi capisco che anche i bianconeri hanno qualche defezione come quella di Gatti e Vlahovic".

Giordano ha continuato: "Se domenica sera la Juventus non vince è un'enorme occasione persa, un disastro. Perché non troveranno mai più una squadra messa così male e a cui manca mezza rosa. Questo è colpa di un mercato fallimentare?

Non credo, anzi: mi risulta che la compagine guidata da Antonio Conte sia in corsa per vincere il campionato, la Coppa Italia e sia tra le formazioni che si qualificherebbero ai sedicesimi di finale di Champions League".

Sull'accoglienza che potrebbe riservare il Maradona al grande ex di turno, Luciano Spalletti, Giordano ha poi evidenziato: "È un argomento di cui si sta parlando tanto in questi giorni. Io amo la libertà di espressione e credo che fischiare un allenatore o un calciatore sia ancora da considerare come un dissenso civile. Chi vuole porre in essere questo è libero di farlo, poi se mi venite a chiedere se io fischierei Spalletti direi no, neanche se fossi in curva B. D'altro canto, non posso neanche puntare il dito su chi decidesse di farlo".

Juve, i tifosi commentano le parole di Giordano: 'Anche a noi mancano i centrocampisti, ma non numericamente'

Le parole di Giordano hanno acceso la discussione sul web: "È vero che il Napoli è senza centrocampisti, ma lo è anche la Juve. La differenza è che a loro mancano a livello numerico, a noi invece mancano giocatori che ci sanno giocare a centrocampo, a parte Thuram, ma ultimamente vedo che non sta neanche bene", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge ironicamente: "Sappiate che il JMedical condotto da Milik prende anche gli infortunati del Napoli".