Il futuro di Weston McKennie resta in bilico. Il contratto in scadenza nel giugno 2026 è una vera e propria spada di Damocle per la Juventus che senza un accordo potrebbe prendere in considerazione una cessione già a gennaio. Diversi i club interessati e tra questi ci sarebbe la Fiorentina pronta ad una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione invernale di calciomercato.

La Fiorentina pensa a McKennie per rinforzare il centrocampo

Nonostante un ruolo da protagonista con Spalletti sia come centrocampista che come esterno a tutta fascia, il centrocampista texano potrebbe lasciare i bianconeri visto che un accordo per il rinnovo non è ancora arrivato.

La Juve non vorrebbe perdere il calciatore a zero e per questo potrebbe accettare delle possibili offerte. Dopo Milan e Roma, che in estate avevano sondato il terreno, a gennaio potrebbe farsi viva la Fiorentina che prepara dei colpi di grande spessore e personalità per provare la risalita in classifica. Stando agli ultimi rumors, la società viola starebbe valutando un'offerta attorno ai 9-10 milioni di euro per convincere la Juventus. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta tra le parti, ma di un sondaggio da parte della Fiorentina che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Con l'eventuale cessione di McKennie, il club bianconero potrebbe ritornare sul mercato e rinforzare a sua volta il centrocampo.

Sono diversi i nomi sul tavolo, da Frattesi valutato attorno ai 35-40 milioni dall'Inter, passando per Ugarte del Manchester United fino ad arrivare a Konè che sta trovando grande spazio al Sassuolo. Complicato arrivare a Sandro Tonali, nome spendibile per l'estate.

Si continua a lavorare per il rinnovo di Yildiz

Snodo cruciale per le prossime strategie di mercato da parte della Juventus è rappresentato dal futuro di Kenan Yildiz. Mai come in questa stagione, il talento turco ha dimostrato di essere il faro del gioco bianconero e con la gestione targata Spalletti è stato inserito sempre più al centro del progetto.

Stando alle ultime notizie, la Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto un rinnovo a sei milioni di euro fino al 2031.

Un contratto da top player che rimarcherebbe la centralità del numero dieci. Molto dipenderà dalla reale offerte che verrà effettuata all'entourage del calciatore ma soprattutto dagli obiettivi raggiunti dai bianconeri; una mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe complicare la situazione con i maggior top club europei come Arsenal, Chelsea, Real e Barcellona che restano alla finestra. La Juve vuole blindare Yildiz e farà di tutto per farlo.