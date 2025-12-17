Jonathan David deve conquistarsi la Juventus. Arrivato con grandi aspettative, il bomber canadese ha offerto prestazioni discontinue edil club bianconero potrebbe decidere di prendere in considerazione delle offerte già per la finestra di gennaio. Le pretendenti non mancano a cominciare dall'Arsenal che sarebbe pronta ad imbastire uno scambio inserendo il cartellino di Gabriel Jesus come contropartita.

Arsenal su David, possibile scambio con Gabriel Jesus

I Gunners sono alla ricerca di un attaccante vista la volontà di competere sia in Premier League che in Champions League, dove fino a questo momento hanno mostrato il miglior calcio.

Uno dei profili monitorati dalla dirigenza inglese sarebbe proprio quello di David e, stando ad alcuni rumors, il club di Londra sarebbe pronto a un'offerta con un conguaglio economico più il cartellino di Gabriel Jesus come parziale contropartita. Il brasiliano è appena rientrato dal grave infortunio al ginocchio rimediato nella passata stagione ed è subito stato decisivo nell'ultima sfida contro il Wolverhampton.

Al momento non ci sono trattative reali e concrete tra Juventus e Arsenal: i bianconeri non valutano offerte con scambi e prenderebbero in considerazione solo offerte cash fuori mercato attorno ai 35-40 milioni di euro. A ciò si aggiunge l'infortunio e la posizione di Dusan Vlahovic che ha il contratto in scadenza nel 2026.

Un'eventuale cessione di David andrebbe così a depotenziare notevolmente il reparto offensivo a disposizione di Spalletti.

Possibile ritorno di fiamma per Adeyemi

Intanto Karim Adeyemi resta nei radar della Juventus. L'esterno tedesco potrebbe lasciare il Borussia Dortmund già a gennaio vista la sua volontà di confrontarsi con i top team europei ed iniziare una nuova avventura da assoluto protagonista. Già in estate, il club bianconero aveva provato ad imbastire una trattativa col Dortmund ma senza successo vista la volontà della società tedesca di trattenere il classe 2002. La situazione è però cambiata e già a gennaio, il 22enne potrebbe esser ceduto di fronte ad un'offerta attorno ai 35-40 milioni di euro.

Al momento la Juventus non ha intavolato nessuna trattativa concreta con il Borussia visti i costi dell'operazione, ma le prossime settimane potrebbero riservare delle eventuali sorprese.

L'esterno tedesco rappresenterebbe un colpo di grande spessore internazionale per la Juventus che si assicurerebbe uno dei migliori talenti del panorama europeo. Velocità, dribbling, capacità realizzativa e negli assist, ma soprattutto grande duttilità tattica. Una caratteristica che permetterebbe a mister Spalletti di poter utilizzare diversi sistemi di gioco e cambiare pelle alla sua Juventus.