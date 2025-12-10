La Juve vuole rinforzare la difesa ed è alla ricerca di un centrale ma anche di un terzino viste le difficoltà sulle corsie esterne. Sono diversi i nomi monitorati dalla Vecchia Signora e tra questi ci sarebbe anche quello di Nuno Tavares che potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio.

Possibile offerta per Tavares a gennaio

Il portoghese classe 200 era finito nei radar bianconeri nella scorsa estate ma le richieste elevate da parte del club di Lotito hanno bloccato ogni trattativa sul nascere. La situazione è però cambiata e potrebbe avere degli sviluppi per la sessione invernale.

Infatti, Tavares non è intoccabile ne per la dirigenza ne per Sarri che ha deciso di puntare su altri calciatori come Marusic e Pellegrini. Di fronte ad un'offerta congrua tra i 20-25 milioni di euro, la società biancoceleste potrebbe prendere in considerazione la cessione a gennaio. La Juventus è alla finestra e potrebbe decidere di accelerare e finanziare un'eventuale trattativa tramite alcune cessioni come quelle di Joao Mario che piace in Premier, Kostic e McKennie che presentano il contratto in scadenza e che in estate si libereranno a zero.

Tavares rappresenterebbe un bel colpo per la Juventus, con Spalletti che potrebbe rivitalizzare il portoghese che nella passata stagione è stato uno dei migliori esterni sinistri del torneo.

Forza fisica, velocità ma soprattutto grande capacità nel servire i compagni come dimostrano i nove assist dello scorso campionato.

Anche l'Atletico su Balerdi

Oltre ad un esterno, la Juventus è alla ricerca anche di un difensore centrale che possa essere un'alternativa a Bremer rientrato dopo l'infortunio al menisco. Il brasiliano avrà bisogno di ulteriore tempo per ritornare ai suoi livelli e per questo la dirigenza vuole puntellare la retroguardia. Uno dei profili che resta in auge per gennaio è sicuramente quello di Leonardo Balerdi del Marsiglia che potrebbe lasciare l'OM già a gennaio.

A differenza della scorsa sessione estiva, il centrale argentino classe 99 non è intoccabile per De Zerbi e di fronte ad un'offerta attorno ai 28-30 milioni il club francese potrebbe valutare la cessione.

La Juventus è molto interessata ma non è l'unico club; infatti, anche l'Atletico Madrid sta monitorando la situazione e potrebbe avanzare una proposta concreta nei prossimi mesi. A differenza dei bianconeri, i Colchoneros non avrebbero difficoltà nell'accontentare il Marsiglia dal punto di vista economico.

Olre Balerdi, la Vecchia Signora monitora anche altre piste come quelle di Diego Coppola e Johan Vasquez.