Il Milan, reduce dal successo contro l’Hellas Verona che ha consolidato il secondo posto in classifica, ha individuato nella difesa il prossimo obiettivo di mercato. Dopo l’arrivo di Fullkrug, la priorità è ora rinforzare il reparto arretrato con un difensore centrale.

Il profilo ricercato

Il Corriere della Sera riferisce che il Milan è alla ricerca di un difensore centrale, con caratteristiche di duttilità: in grado di giocare sia da centrale sia da braccetto. Il club privilegia soluzioni in prestito o comunque a costi contenuti, seguendo la stessa logica che ha portato all’ingaggio di Fullkrug.

Le motivazioni

Il successo contro l’Hellas Verona, ottenuto senza subire gol, ha messo in luce la solidità difensiva ma anche la necessità di maggiore profondità nella rosa. L’obiettivo è aumentare le rotazioni senza appesantire il bilancio, puntando su un profilo funzionale.

Il Milan sta valutando diversi profili in prestito per un difensore duttile, capace di giocare sia a destra sia al centro. L’arrivo di Fullkrug è stato ufficializzato: il tedesco, in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, svolgerà le visite mediche e potrà essere tesserato a partire dal 2 gennaio, grazie a una deroga della FIGC.

Questa strategia conferma la volontà del club di intervenire sul mercato in modo equilibrato, rafforzando la rosa con elementi funzionali e sostenibili dal punto di vista economico.