Il Milan è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo, dopo aver definito l’arrivo di un attaccante e in attesa di sviluppi sul fronte Christopher Nkunku. La società, sta valutando profili duttili per la retroguardia.

Secondo una rassegna stampa odierna, La Gazzetta dello Sport ha rilanciato due nomi: Kim Min‑Jae, già noto al calcio italiano, e Luiz Felipe, indicato come “l’ultima idea”. Il sudcoreano è considerato una suggestione concreta, mentre Luiz Felipe rappresenterebbe un’opzione alternativa.

Kim Min‑Jae: la suggestione per la difesa

Kim Min‑Jae, attualmente al Bayern Monaco, è stato indicato come possibile rinforzo per la difesa rossonera.

Il club tedesco non escluderebbe una sua cessione, ma pone condizioni economiche stringenti: non è disponibile al prestito e richiede una cifra superiore ai trenta milioni di euro per evitare minusvalenze. Inoltre, l’ingaggio elevato del giocatore rappresenta un ulteriore ostacolo.

Luiz Felipe: una pista concreta

In alternativa, il Milan starebbe valutando Luiz Felipe, difensore centrale in grado di giocare anche come braccetto in una difesa a tre. Il giocatore – attualmente al Rayo Vallecano – ha contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe liberarsi a cifre contenute. Ha già esperienza in Serie A, avendo giocato nella Lazio, e sarebbe considerato un’opportunità valida.

I profili valutati per la difesa

Kim Min‑Jae è stato uno dei pilastri del Napoli campione d’Italia e, dopo un’esperienza al Bayern Monaco, potrebbe tornare in Serie A. Tuttavia, le difficoltà legate al costo del cartellino e all’ingaggio rendono l’operazione complessa. Il Milan, da parte sua, continua a monitorare anche altri profili centrali, come Gila, Leoni, Comuzzo e Djimsiti, per costruire una difesa solida e competitiva.

Luiz Felipe, invece, rappresenta un’opzione più accessibile. La sua conoscenza del campionato italiano, l’età e la scadenza contrattuale ravvicinata lo rendono un candidato concreto per rinforzare il reparto difensivo senza investimenti onerosi.