Il Milan ha messo gli occhi su un giovane talento brasiliano: João Victor de Souza Menezes, noto come Souza, terzino sinistro classe 2006 del Santos. Il club rossonero segue con attenzione il giocatore, insieme al classe 2008 del Cruzeiro, Kaua Prates.

Chi è Souza

Nato nel 2006 a Mauá, Souza è cresciuto nel settore giovanile del Santos, dove è entrato nel 2016 dopo un'esperienza nel futsal con la Juventus-SP. Ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2024, collezionando 37 presenze e un gol, oltre a 12 presenze con la nazionale Under 17 brasiliana.

Il suo contratto con il Santos è stato rinnovato fino al 2028.

L'interesse del Milan

Il Milan punta al Brasile per rinforzare il proprio settore giovanile in vista della prossima stagione. Il nome di Souza è emerso come possibile obiettivo per la fascia sinistra, un profilo seguito anche da club inglesi. Il suo rendimento in campo e il contratto a lungo termine con il Santos lo rendono un profilo interessante per il mercato internazionale.

Souza è considerato uno dei giovani più promettenti del panorama brasiliano e ha attirato l'attenzione di diversi club europei, tra cui Bayern Monaco, Barcellona e Chelsea. Il Milan valuta il giovane come possibile investimento per il futuro.