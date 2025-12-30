Christian Pulisic si sta affermando come uno dei giocatori più importanti del Milan in questa stagione. L’americano, arrivato in estate dal Chelsea, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista, soprattutto nei momenti in cui la squadra ha dovuto fare a meno di Rafael Leao, uno dei suoi uomini chiave in attacco.

Il rendimento di Pulisic

Pulisic ha dimostrato grande continuità di rendimento, risultando spesso decisivo sia con gol che con assist. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi e la sua attitudine al sacrificio lo hanno reso un elemento prezioso per Stefano Pioli.

In diverse partite, anche in assenza di Leao, Pulisic ha saputo prendersi la responsabilità di guidare la manovra offensiva rossonera, confermando le aspettative della dirigenza e dei tifosi.

L’impatto dell'assenza di Leao

L’assenza di Rafael Leao, dovuta a problemi fisici, ha rappresentato una sfida per il Milan, che ha dovuto trovare nuove soluzioni in attacco. In questo contesto, Pulisic si è distinto per la sua capacità di inserirsi negli spazi e di creare occasioni da gol, contribuendo in modo significativo ai risultati della squadra. La sua presenza ha permesso al Milan di mantenere un buon livello di competitività anche senza uno dei suoi principali riferimenti offensivi.

Il valore aggiunto di Pulisic

Oltre ai numeri, Pulisic ha portato al Milan esperienza internazionale e una mentalità vincente, maturata negli anni trascorsi in Premier League e con la nazionale statunitense. La sua crescita costante è un segnale positivo per il prosieguo della stagione, soprattutto in vista degli impegni europei e delle sfide decisive in campionato. Un elemento fondamentale per il club.