Secondo quanto riferito a Juventibus dall'ex direttore sportivo Luciano Moggi, la Juventus dovrà approfittare delle assenze a centrocampo del Napoli per tentare il colpaccio nel big match che andrà in scena domenica sera al Maradona.

Moggi: 'I bianconeri dovranno approfittare delle tante assenze in casa Napoli'

L'ex dirigente Luciano Moggi è stato ospite ai microfoni della trasmissione Juventibus e parlando del big match di domenica sera fra Napoli e Juventus ha detto: "Per Spalletti è l'occasione migliore per approfittare delle assenze in casa Napoli, a cui manca gente esperta e di classe, uno su tutti Kevin De Bruyne.

Alla formazione di Conte manca praticamente tutto il centrocampo e quindi bisognerà affrontarli senza pensare che abbiano già vinto. Anzi il Napoli se la dovrà giocare, anche perché in attacco non hanno gente che fa due gol a partita e pure li gli manca un pezzo grosso come Lukaku. Ci sono delle cose che quindi potrebbero davvero portare dei vantaggi alla Juventus, che certo a sua volta dovrà fare a meno di Bremer e Vlahovic.

Proprio sul centravanti serbo e sul possibile rinnovo di contratto, Moggi ha proseguito: "Il suo infortunio può essere l'occasione giusta per la Juventus di ridiscutere con il suo staff. Certo è che bisognerà vedere come tornerà il ragazzo, perché non è detto che questi infortuni non si possano ripercuotere sulla stabilità del calciatore.

Lo stesso Vlahovic si trova di fronte a un dilemma, perché difficilmente ci sarà la fila per lui e quindi le parti potrebbero accordarsi per una cifra più giusta".

Infine sulle ambizioni della Juve, Moggi ha detto: "Non bisogna fare voli pindarici e soprattutto bisogna sempre considerare l'avversario che si ha davanti. Perché contro l'Udinese si è vista una squadra che ha giocato bene, peccato però che i friulani siano una delle squadre con la peggior difesa. Poi Spalletti potrà sicuramente migliorare qualcosa ma questo non significa che la squadra da discreta potrà diventare competitiva. La Juventus ha troppi problemi, sia a centrocampo che in attacco e neanche il tecnico toscano riuscirà a risolverli.

La speranza è che i bianconeri possano barcamenarsi per arrivare in Champions League, posizione accessibile considerando quanto è corta la classifica. Allo stesso tempo parliamo di una formazione che potrebbe anche arrivare sesta o settima, perché non vedo grandi aspirazioni".

Juve, i tifosi rispondono a Moggi: 'Farebbe ancora la differenza come dirigente'

Le parole di Moggi hanno acceso la discussione sul web: "Moggi nelle analisi tecniche farebbe ancora la differenza come dirigente. Ha detto in pochi minuti tutto quello che oggettivamente è presente attualmente nella situazione della Juventus" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La Juve può approfittare viste le assenze del Napoli, ma il Napoli le vittorie ottenute finora con chi l'ha fatte? È sbagliato andare là con questa convinzione".