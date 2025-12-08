Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Luca Momblano, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti avrebbe commesso un azzardo criticando pubblicamente i giocatori bianconeri a seguito del KO per 2-1 contro il Napoli.

Juventus, Momblano: 'Scelta pericolosa quella di Spalletti di criticare la squadra e non se stesso'

Il giornalista Luca Momblano ha pubblicato un video per il canale YouTube Juventibus, analizzando le scelte tattiche di Luciano Spalletti in Napoli-Juventus: "Il tema tecnico era quello che vedeva i bianconeri voler palleggiare di più, inserendo un centrocampista e togliendo una punta, ma allora il mediano scelto è stato quello sbagliato.

Per me avrebbe dovuto puntare su Koopmeiners e pregare che facesse la prestazione. In ogni caso, la prova degli esterni nel primo tempo è stata un disastro totale, su tutti Cabal e Cambiaso e i cambi si commentano da soli, anche se, secondo me, quello delle sostituzioni è l'ultimo dei temi". Momblano ha proseguito: "Detto che non ci sta fare i sofisticati nel commentare la prestazione di Yildiz, Spalletti nel post ha criticato un po' tutti: ha attaccato i difensori, che stavano staccati dal resto della squadra, ha attaccato il fatto che abbiamo preso sempre lo stesso blocco sul secondo palo per tutto il primo tempo, ha attaccato Locatelli che non stava nella sua posizione, ha attaccato chi ha concesso il cross a Neres per il 2-1.

Insomma, mi sembra una scelta pericolosa e drastica quella di parlare della squadra senza parlare di se stesso, ma a questo punto mi aspetto allora che Spalletti vada a fare scelte molto forti dalla prossima. Si gioca tutto e spero di non rivedere più una squadra così, perché nel primo tempo non abbiamo dato nulla, mentre il Napoli ha fatto quello che ha voluto".

Juventus, i tifosi rispondono a Momblano: 'Spalletti parla, ma poi fa sempre le stesse scelte e non cambia nulla'

Le parole di Momblano hanno acceso la discussione sul web: "Spalletti parla, ma poi fa sempre le stesse cose e continua a giocare con questo modulo e interpreti visti e rivisti, e infatti i risultati non cambiano. Se non gli stanno bene determinate cose, prendesse delle decisioni e iniziasse a cambiare veramente la squadra negli interpreti e nelle intenzioni.

Ma sono convinto che tra tre giorni riproporrà lo stesso spartito tranne che con Cabal", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Quel genio di Spalletti ha ripetuto l'errore fatto quando allenava la nazionale, cioè dare tutte le colpe ai giocatori, invece di vedere lo scempio fatto con le sue decisioni, con i calciatori che gli giocheranno contro. Formazione iniziale assurda e cambi dopo il pareggio da allenatore in preda ai fumi dell'alcol. Allora tanto valeva tenere Tudor che risparmiavi i soldi, tanto arriveremo settimi o peggio".