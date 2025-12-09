Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, José Mourinho ha sottolineato con chiarezza la gravità delle assenze nel suo Benfica e ha paragonato Scott McTominay a Kevin De Bruyne, affermando che “non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso”. Il tecnico ha definito le sue defezioni “pesanti”, ma ha aggiunto: “non voglio piangere”.

Le parole di Mourinho

Mourinho ha evidenziato che, nonostante le difficoltà, la squadra ha mantenuto una solida organizzazione tattica: “Con il Chelsea abbiamo giocato un’ottima partita, persa con un autogol, così come in campionato.

Abbiamo perso sempre a causa di errori individuali ma nell’organizzazione tattica la squadra è più forte”.

Riguardo al Napoli, lo Special One ha riconosciuto la qualità dell’avversario: “È una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo molto diverso rispetto all’inizio del campionato e mi piace di più come giocano ora rispetto a prima”.

Riferendosi al tecnico avversario, ha aggiunto: “È impossibile pensare che le squadre di Conte siano scarse, c’è una compattezza e una consapevolezza tattica di altissimo livello. Lui è molto esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte. Dal punto di vista della preparazione è uno dei più bravi”.

Infine, Mourinho ha evitato di anticipare la formazione: “Non vi dirò chi gioca e chi no, so che dei 23 a disposizione in tanti debuttano con me, altri vengono dalle giovanili. Tutto quello che succederà in partita e l’influenza del mercato occupa zero del mio pensiero. Parto dal principio che non esiste il mercato, domani conterà solo il risultato. Dobbiamo vincere questa partita contro un avversario fortissimo, sarà una partita difficilissima per noi. Faremo di tutto per trovare il risultato e finché la matematica mi dà speranza io punto alla qualificazione”.

Contesto e stato di forma

Il Benfica arriva alla sfida con il Napoli con soli tre punti in classifica, frutto della vittoria contro l’Ajax.

Mourinho ha sottolineato che, nonostante i risultati negativi, la squadra ha mostrato solidità tattica e ha pagato soprattutto per errori individuali.

Approfondimento: rifinitura e emergenza Napoli

Nel corso della rifinitura al Training Center di Castel Volturno, Scott McTominay si è allenato regolarmente, mentre Antonio Conte non ha recuperato alcun infortunato: Lukaku proverà a rientrare in campo contro l’Udinese, Gutierrez è ancora fermo per problemi alla caviglia. Di conseguenza, la coppia di centrocampo sarà ancora formata da Elmas e McTominay.