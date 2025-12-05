Il Nantes si prepara a ospitare il Lens il 6 dicembre alle 17:00, al Stade de la Beaujoire, per la 15ª giornata della Ligue 1 2025/26. Una sfida che mette di fronte due squadre in momenti opposti della stagione: da una parte i padroni di casa, in piena difficoltà, dall’altra un Lens lanciato verso l’alta classifica. Il campionato entra nel vivo della fase invernale e ogni punto può pesare enormemente sulle ambizioni delle due formazioni.

Probabili formazioni

Nantes: Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Cozza; Hyeok-kyu; Lepenant, Hyun-seok; Guirassy, Mohamed, Abline

Lens: Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Ojediran, Udol; Thauvin, Said; Edouard

Il Nantes è in crisi: penultimo per differenza reti, senza vittorie da cinque turni e con un solo successo casalingo in stagione.

Rischia la peggior striscia dell’anno e fatica a incidere alla Beaujoire. Il Lens, invece, vola: primo in Ligue 1 con un punto sul PSG, sette vittorie nelle ultime otto gare e 13 punti raccolti in trasferta. Ha vinto tre degli ultimi quattro confronti col Nantes, ma non in casa dei Canaris dal 2024.

Quote di Nantes-Lens: i bookmaker puntano sul Lens

I bookmaker vedono nel Lens la squadra favorita per la vittoria. William Hill quota il successo degli ospiti a 1.67, mentre il pareggio è offerto a 3.80 e la vittoria del Nantes è data a 4.60. Bet365 propone il Lens vincente a 1.70, con il pareggio che sale a 3.90 e il successo casalingo dei canarini a 4.75. Le quotazioni riflettono la solidità degli ospiti in trasferta e le loro recenti prestazioni convincenti.

Giocatori chiave in campo: Occhi su Édouard e Abline

Matthis Abline, giovane attaccante del Nantes, sta mostrando il suo valore in campo con 14 presenze stagionali, 11 delle quali da titolare.

Ha già collezionato 2 gol e altrettanti assist in 1077 minuti giocati, con una media di 7.02. È un giocatore che vanta un’ottima padronanza nei duelli con 162 ingaggiati e 79 vinti, dimostrando una notevole capacità di resistenza fisica e abilità tecnica.

Per il Lens, Odsonne Édouard si pone come una figura centrale con 5 gol e 2 assist in 11 apparizioni in campionato. Con 12 tiri su 14 che hanno centrato lo specchio della porta, Édouard si conferma come uno degli attaccanti più letali della Ligue. Infine, Florian Thauvin, con la sua intelligenza tattica e i 4 gol segnati, completa il reparto offensivo del Lens, il cui gioco scorre spesso attraverso i suoi piedi esperti.