La città è pronta, il calendario pure: è finalmente arrivata la domenica di Napoli–Juventus, un appuntamento che va ben oltre i tre punti e che, per entrambe le squadre, rischia di diventare uno snodo cruciale nella corsa al vertice. Al Maradona si alzerà il sipario su una sfida carica di tensione, attesa e significati profondi, mentre la classifica continua a muoversi senza sosta, dettando ritmi infernali.

Napoli favorito, ma con un centrocampo ridotto all’osso

I padroni di casa guidati da Antonio Conte arrivano al big match favoriti dal pronostico, ma non certo nelle condizioni ideali.

L’infermeria partenopea si è trasformata in un reparto affollato di centrocampisti: De Bruyne, Anguissa e Lobotka sono soltanto tre dei tasselli che mancheranno alla chiamata, tutti out per problemi fisici diversi e tutti cruciali negli equilibri della squadra.

Conte dovrà reinventare il cuore del Napoli, affidandosi alla leadership di Scott McTominay, diventato con il tempo una colonna portante della mediana e uno dei simboli più riconoscibili della trasformazione voluta dal tecnico salentino. Non sarà semplice, ma il Napoli ha ormai imparato a convivere con le emergenze, mantenendo una solidità che non è sfuggita agli occhi degli avversari.

La pressione, però, è aumentata nelle ultime ore: la vittoria dell’Inter, tornata momentaneamente prima in solitaria dopo il roboante 4-0 sul Como di Fàbregas, impone una risposta immediata.

Per restare agganciati alla vetta, i partenopei non possono permettersi passi falsi.

Juventus, tra identità da costruire e una maledizione nei big match

Dall’altra parte c’è una Juventus che vive questa partita con un’urgenza persino maggiore. La squadra di Luciano Spalletti sta ancora cercando un’identità precisa, tra cambiamenti tattici, nuovi equilibri e una classifica che, per il blasone bianconero, continua a essere considerata insufficiente.

L’ultimo acuto contro una diretta rivale risale a quel folle 4-3 inflitto all’Inter nei minuti di recupero, una notte che sembra appartenere a un’altra epoca: squadra diversa, allenatore diverso. Oggi la Juve è un cantiere aperto, affascinante ma incompiuto, e proprio per questo alla disperata ricerca di un successo di peso che possa segnare una svolta.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le assenze. Spalletti dovrà rinunciare a pezzi fondamentali come Bremer, Gatti e Vlahovic: un reparto difensivo indebolito e un attacco orfano del suo terminale principale rendono l’impresa al Maradona ancora più complessa.

Il Maradona attende: spettacolo o battaglia?

La sensazione è che la partita possa prendere qualsiasi direzione. Da un lato un Napoli più rodato, ma orfano di interpreti primari; dall’altro una Juventus che cerca riscatto, peso specifico e una tacca pesante da aggiungere al proprio fucile. Tanto in palio, forse troppo, il che potrebbe trasformare la gara del Maradona o in uno stucchevole confronto dove prevarrà la fase difensiva, o in una gara dai continui ribaltamenti. Un'ipotesi, la seconda, meno probabile.