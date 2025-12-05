Il big match della quattordicesima giornata di Serie A 2025/26 vede protagonisti Napoli e Juventus, eterni rivali che si affronteranno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il prossimo 7 dicembre alle ore 20:45. Un confronto tra titani del calcio italiano, con la "Vecchia Signora" pronta a sfidare i partenopei in una gara che promette emozioni e alta tensione. Entrambi gli allenatori, Conte per il Napoli e Spalletti per la Juventus, sono chiamati a gestire al meglio le defezioni nella propria rosa, in particolare l’assenza di Lukaku per i padroni di casa e Vlahovic tra i bianconeri.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Napoli dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 guidato da Conte. Data l’assenza di Lobotka per problemi muscolari, Elmas dovrebbe essere il prescelto a centrocampo. Il tridente offensivo dovrebbe comprendere Neres, Lang e l’atteso Hojlund come punta centrale.

Juventus, diretta da Spalletti, adotterà lo stesso schema 3-4-2-1. L’infortunio di Vlahovic costringe l’allenatore a ridisegnare l’attacco, affidandosi a Yildiz, David al centro del reparto avanzato, supportati da Conceicao e Kostic sulle fasce.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; David.

Quote di Napoli-Juventus: azzurri favoriti

I partenopei partono leggermente favoriti secondo i bookmaker, con William Hill che quota la vittoria del Napoli a 2.30, mentre quella della Juventus è fissata a 3.30, con il pareggio a 2.90. Anche Bet365 mantiene una linea simile, offrendo l'1 a 2.40, il 2 a 3.30 e il segno X a 3.00. Un match che, quindi, si pronostica equilibrato ma con una leggera preferenza per gli uomini in azzurro.

Le statistiche chiave: Neres, Hojlund e Lang contro Yildiz

Riccardo Hojlund è il giovane attaccante su cui il Napoli punta per finalizzare le sue azioni offensive.

Ha collezionato finora 9 presenze, segnando 2 gol e fornendo 2 assist in 666 minuti di gioco, con una precisione al tiro che pare lampante avendo centrato lo specchio con tutti i suoi 5 tiri. La sua prestanza fisica lo rende un pericolo costante per le difese avversarie, e la sua statistica di 19 falli subiti testimonia quanto sappia farsi rispettare.

Un altro tassello offensivo importante è David Neres, che ha vissuto un inizio stagione solido con 3 gol e 2 assist in 582 minuti. La sua capacità nel dribbling si è manifestata con successo in 9 tentativi su 34, rendendolo una costante minaccia sulla fascia.

Noa Lang, utilizzato spesso come jolly d’attacco, sta cercando di trovare un ruolo stabile nell'undici titolare.

Con 1 gol all’attivo e un buon contributo in copertura difensiva (6 tackles), potrebbe essere l'arma in più tra le linee di Napoli.

Sulla sponda bianconera, spicca Kenan Yildiz, rivelazione di questa prima parte di stagione. Con 4 gol e 3 assist in 12 apparizioni, il ventenne turco si afferma come uomo chiave dell'attacco juventino, abbinando abilità tecniche a una determinazione in fase di non possesso, come dimostrano i suoi 108 duelli affrontati con 50 successi. La sua performance sarà fondamentale se i bianconeri vorranno espugnare il Maradona.