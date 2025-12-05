Il big match della quattordicesima giornata di Serie A 2025/26 vede protagonisti Napoli e Juventus, eterni rivali che si affronteranno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il prossimo 7 dicembre alle ore 20:45. Un confronto tra titani del calcio italiano, con la "Vecchia Signora" pronta a sfidare i partenopei in una gara che promette emozioni e alta tensione. Entrambi gli allenatori, Conte per il Napoli e Spalletti per la Juventus, sono chiamati a gestire al meglio le defezioni nella propria rosa, in particolare l’assenza di Lukaku per i padroni di casa e Vlahovic tra i bianconeri.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Napoli dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 guidato da Conte. Data l’assenza di Lobotka per problemi muscolari, Elmas dovrebbe essere il prescelto a centrocampo. Il tridente offensivo dovrebbe comprendere Neres, Lang e l’atteso Hojlund come punta centrale.

Juventus, diretta da Spalletti, adotterà lo stesso schema 3-4-2-1. L’infortunio di Vlahovic costringe l’allenatore a ridisegnare l’attacco, affidandosi a Yildiz, David al centro del reparto avanzato, supportati da Conceicao e Kostic sulle fasce.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; David.

Italy Flag
Serie A
Giornata 14
06/12/2025 15:00
Sassuolo
VS
Fiorentina
06/12/2025 18:00
Inter
VS
Como
06/12/2025 20:45
Verona
VS
Atalanta
07/12/2025 12:30
Cremonese
VS
Lecce
07/12/2025 15:00
Cagliari
VS
Roma
07/12/2025 18:00
Lazio
VS
Bologna
07/12/2025 20:45
Napoli
VS
Juventus
08/12/2025 15:00
Pisa
VS
Parma
08/12/2025 18:00
Udinese
VS
Genoa
08/12/2025 20:45
Torino
VS
Milan

Quote di Napoli-Juventus: azzurri favoriti

I partenopei partono leggermente favoriti secondo i bookmaker, con William Hill che quota la vittoria del Napoli a 2.30, mentre quella della Juventus è fissata a 3.30, con il pareggio a 2.90. Anche Bet365 mantiene una linea simile, offrendo l'1 a 2.40, il 2 a 3.30 e il segno X a 3.00. Un match che, quindi, si pronostica equilibrato ma con una leggera preferenza per gli uomini in azzurro.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Milan
13
8
4
1
19 / 9
10
28
W
W
D
W
D
2
Napoli
13
9
1
3
20 / 11
9
28
W
W
L
D
W
3
Inter
13
9
0
4
28 / 13
15
27
W
L
W
W
W
4
Roma
13
9
0
4
15 / 7
8
27
L
W
W
L
W
5
Como
13
6
6
1
19 / 7
12
24
W
W
D
D
W
6
Bologna
13
7
3
3
22 / 11
11
24
L
W
W
W
D
7
Juventus
13
6
5
2
17 / 12
5
23
W
D
D
W
W
8
Lazio
13
5
3
5
15 / 10
5
18
L
W
L
W
D
9
Udinese
13
5
3
5
14 / 20
-6
18
W
L
L
W
L
10
Sassuolo
13
5
2
6
16 / 16
0
17
L
D
W
L
W
11
Cremonese
13
4
5
4
16 / 17
-1
17
W
L
L
L
W
12
Atalanta
13
3
7
3
16 / 14
2
16
W
L
L
L
D
13
Torino
13
3
5
5
12 / 23
-11
14
L
L
D
D
D
14
Lecce
13
3
4
6
10 / 17
-7
13
W
L
D
W
L
15
Cagliari
13
2
5
6
13 / 19
-6
11
L
D
D
L
L
16
Genoa
13
2
5
6
13 / 20
-7
11
W
D
D
W
L
17
Parma
13
2
5
6
9 / 17
-8
11
L
W
D
L
L
18
Pisa
13
1
7
5
10 / 18
-8
10
L
D
W
D
D
19
Fiorentina
13
0
6
7
10 / 21
-11
6
L
D
D
L
L
20
Verona
13
0
6
7
8 / 20
-12
6
L
L
D
L
L

Le statistiche chiave: Neres, Hojlund e Lang contro Yildiz

Riccardo Hojlund è il giovane attaccante su cui il Napoli punta per finalizzare le sue azioni offensive.

Ha collezionato finora 9 presenze, segnando 2 gol e fornendo 2 assist in 666 minuti di gioco, con una precisione al tiro che pare lampante avendo centrato lo specchio con tutti i suoi 5 tiri. La sua prestanza fisica lo rende un pericolo costante per le difese avversarie, e la sua statistica di 19 falli subiti testimonia quanto sappia farsi rispettare.

Un altro tassello offensivo importante è David Neres, che ha vissuto un inizio stagione solido con 3 gol e 2 assist in 582 minuti. La sua capacità nel dribbling si è manifestata con successo in 9 tentativi su 34, rendendolo una costante minaccia sulla fascia.

Noa Lang, utilizzato spesso come jolly d’attacco, sta cercando di trovare un ruolo stabile nell'undici titolare.

Con 1 gol all’attivo e un buon contributo in copertura difensiva (6 tackles), potrebbe essere l'arma in più tra le linee di Napoli.

Sulla sponda bianconera, spicca Kenan Yildiz, rivelazione di questa prima parte di stagione. Con 4 gol e 3 assist in 12 apparizioni, il ventenne turco si afferma come uomo chiave dell'attacco juventino, abbinando abilità tecniche a una determinazione in fase di non possesso, come dimostrano i suoi 108 duelli affrontati con 50 successi. La sua performance sarà fondamentale se i bianconeri vorranno espugnare il Maradona.
© RIPRODUZIONE VIETATA