Newcastle e Burnley si sfideranno il 6 dicembre alle ore 16:00 al St. James' Park, uno dei templi del calcio inglese situato nel cuore di Newcastle. La partita rientra nel quindicesimo turno della Premier League 2025/26 e vede la squadra di casa favorita per i tre punti.

Le probabili formazioni di Newcastle-Burnley

Il Newcastle dovrebbe scendere in campo con un modulo offensivo 4-3-3: Ramsdale tra i pali, Livramento, Thiaw, Burn e Hall a comporre la linea difensiva. A centrocampo, il trio formato da Miley, Tonali e Joelinton garantirà solidità e qualità, mentre il reparto avanzato sarà affidato a Murphy, Woltemade e Barnes.

Il Burnley, anch’esso con un 4-3-3, schiererà Dubravka in porta, supportato da Walker, Tuanzebe, Esteve e Hartman in difesa. Nel mezzo, i muscoli e la fantasia di Mejbri, Cullen e Florentino cercheranno di innescare il tridente composto da Tchaouna, Flemming e Foster.

Quote: Newcastle favorito dai bookmaker

I bookmaker non hanno dubbi sulla superiorità del Newcastle in questa sfida casalinga.

William Hill quota la vittoria interna dei padroni di casa a 1.30, mentre il pareggio è offerto a 5.50 e il successo del Burnley a 9.50. Anche Bet365 si allinea a queste valutazioni, offrendo il trionfo del Newcastle a 1.28, il pareggio a 6.00 e una vittoria ospite sempre a 9.50.

Le statistiche dei giocatori chiave

Nick Woltemade, attaccante del Newcastle di appena 23 anni, rappresenta una delle maggiori promesse della Premier League.

Con 11 presenze già totalizzate nella stagione in corso, Woltemade ha segnato 5 gol e fornito 1 assist, facendo registrare un rating medio di 6.82. Con un potente fisico di 198 cm e 90 kg, è un riferimento nel gioco aereo e nei duelli, dei quali ne esce vincitore in 48 su 126.

Sul fronte Burnley, Zian Flemming è una presenza importante a centrocampo. La sua stagione finora ammonta a 11 presenze con 4 reti siglate, dimostrando doti offensive non comuni per un centrocampista. Ha un rating di 6.86 e dall'inizio della stagione ha mostrato una notevole precisione sottoporta con 7 tiri nello specchio su 11 totali.

Jacob Bruun Larsen, anch'egli tra le fila del Burnley, ha contribuito in maniera discontinua, ma la sua velocità e la capacità di saltare l'uomo potrebbero rappresentare una minaccia costante per la difesa del Newcastle.

Da tenere d'occhio nel Newcastle anche Anthony Gordon, autore finora di 1 gol in 9 partite: la sua capacità di creare gioco con 7 passaggi chiave e di sostenere il pressing difensivo, evidenziata dai 34 duelli vinti su 70, lo rendono un importante jolly negli schemi tattici dei bianconeri.