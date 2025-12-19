Newcastle e Chelsea si preparano a incrociare le spade sabato 20 dicembre alle 13:30 presso il maestoso St. James' Park, sede della storica squadra bianconera. Questo attesissimo incontro della Premier League, valido per la 17ª giornata della stagione 2025/26, mette di fronte due squadre dal forte appetito di successo. I bianconeri di casa cercano di sfruttare il fattore campo per rispondere al buon momento dei Blues, che vogliono assicurarsi punti importanti nella corsa al vertice del campionato inglese.

Le probabili formazioni di Newcastle-Chelsea

Intrigante il duello anche negli schieramenti, con le due squadre che si presentano al confronto con formazioni diverse nei moduli e negli interpreti. Il Newcastle dovrebbe disporsi con un 4-3-3: a difendere i pali sarà Ramsdale, protetto da una linea composta da Livramento, Thiaw, Schaer e Hall. In mediana spazio a Bruno Guimaraes, Tonali e Miley, mentre il tridente d’attacco vedrà protagonisti Elanga, Woltemade e Gordon.



Il Chelsea schiererà un 4-2-3-1, con Sanchez tra i pali, sostenuto in difesa da Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella. In mediana, la coppia di interdizione sarà composta da Reece James e Fernandez. Sulla trequarti azzurra, pronti a far brillare l'attacco ci saranno Neto, Palmer e Garnacho, con Joao Pedro come riferimento offensivo.

Quote di Newcastle-Chelsea: equilibrio tra le due compagini

Le previsioni dei bookmaker per questo match indicano un lieve favore per il Chelsea. William Hill quota la vittoria del Chelsea a 2.45, mentre il successo del Newcastle è quotato a 2.62 e il pareggio si attesta a 3.40. Bet365 segue la stessa linea, offrendo il successo esterno dei Blues sempre a 2.45, mentre la vittoria dei bianconeri aumenta a 2.75, con il pareggio a 3.60.

Il margine tra le due squadre è sottile, promettendo un incontro avvincente.

Le statistiche dei protagonisti più attesi

Esaminare chi potrà fare la differenza sul campo è quanto mai fondamentale.

Tra le file del Newcastle, Anthony Elanga si distingue come un giovane attaccante desideroso di brillare. Ha collezionato fino ad ora 16 presenze, 7 delle quali da titolare, contribuendo con 235 passaggi e 1 assist. Tuttavia, il suo stato realizzativo appare in ombra, con nessuna rete segnata, nonostante i suoi sforzi soprattutto in fase di dribbling (23 tentati, 4 riusciti).

Anthony Gordon, invece, ha una media impressionante di 2 gol in 11 apparizioni, dimostrando un'efficace relazione con la rete avversaria, grazie anche alla sua capacità di essere incisivo nei duelli (43 su 84 vinti). Gordon rappresenta senz’altro una minaccia negli ultimi metri, specie considerando anche la sua precisione sui rigori, trasformandone 2 su 2.

Tra i Chelsea da tenere d’occhio c’è Alejandro Garnacho, l’agile attaccante argentino, noto per la sua capacità di illuminare la trequarti con assistenze (2) e passaggi chiave (9). Garnacho ha mostrato finora una buona propensione offensiva totalizzando un goal e ricevendone buoni riscontri nei 561 minuti giocati.

Occhi puntati anche sul brasiliano João Pedro, che ha recitato un ruolo di rilevante importanza nel comparto offensivo dei Blues, segnando 4 reti e fornendo 3 assist in 16 partite. La sua statura fisica e tecnica gli ha permesso di vincere ben 90 duelli su 196 disputati, confermando il suo valore in fase realizzativa e costruttiva. Infine, Pedro Neto, dinamico centrocampista dalle qualità straordinarie, che con i suoi 5 gol e altrettanti assist, è il catalizzatore di gioco del Chelsea, vantando un alto numero di tiri e passaggi decisivi che fanno di lui un pericolo costante per qualsiasi difesa avversaria.