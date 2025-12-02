Questo martedì 2 dicembre il St. James' Park accoglierà la sfida di Premier League tra Newcastle e Tottenham, alle ore 21:15. Entrambe le squadre cercheranno punti preziosi in questa 14ª giornata, in un incontro che si annuncia intenso e combattuto per rientrare nella parte sinistra della classifica e rilanciarsi in campionato.

England Flag
Premier League
Giornata 14
02/12/2025 20:30
Bournemouth
VS
Everton
02/12/2025 20:30
Fulham
VS
Manchester City
02/12/2025 21:15
Newcastle
VS
Tottenham
03/12/2025 20:30
Wolves
VS
Nottingham Forest
03/12/2025 20:30
Arsenal
VS
Brentford
03/12/2025 20:30
Burnley
VS
Crystal Palace
03/12/2025 20:30
Brighton
VS
Aston Villa
03/12/2025 21:15
Liverpool
VS
Sunderland
03/12/2025 21:15
Leeds
VS
Chelsea
04/12/2025 21:00
Manchester United
VS
West Ham

Quote di Newcastle-Tottenham: Magpies favoriti tra le mura amiche

Secondo i bookmaker, il Newcastle è favorito a ottenere i tre punti davanti al suo pubblico.

William Hill quota la vittoria interna a 1.75, il pareggio a 3.75 e il successo del Tottenham a 4.33. Allineato è Bet365, che offre il Newcastle vincente a 1.83, il pareggio a 3.80 e gli ospiti vittoriosi a 4.10.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
13
9
3
1
25 / 7
18
30
D
W
D
W
W
2
Manchester City
13
8
1
4
27 / 12
15
25
W
L
W
W
L
3
Chelsea
13
7
3
3
24 / 12
12
24
D
W
W
W
L
4
Aston Villa
13
7
3
3
16 / 11
5
24
W
W
W
L
W
5
Brighton
13
6
4
3
21 / 16
5
22
W
W
D
W
L
6
Sunderland
13
6
4
3
17 / 13
4
22
W
L
D
D
W
7
Manchester United
13
6
3
4
21 / 20
1
21
W
L
D
D
W
8
Liverpool
13
7
0
6
20 / 20
0
21
W
L
L
W
L
9
Crystal Palace
13
5
5
3
17 / 11
6
20
L
W
D
W
L
10
Brentford
13
6
1
6
21 / 20
1
19
W
L
W
L
W
11
Bournemouth
13
5
4
4
21 / 23
-2
19
L
D
L
L
W
12
Tottenham
13
5
3
5
21 / 16
5
18
L
L
D
L
W
13
Newcastle
13
5
3
5
17 / 16
1
18
W
W
L
L
W
14
Everton
13
5
3
5
14 / 17
-3
18
L
W
W
D
L
15
Fulham
13
5
2
6
15 / 17
-2
17
W
W
L
W
L
16
Nottingham Forest
13
3
3
7
13 / 22
-9
12
L
W
W
D
L
17
West Ham
13
3
2
8
15 / 27
-12
11
L
D
W
W
L
18
Leeds
13
3
2
8
13 / 25
-12
11
L
L
L
L
W
19
Burnley
13
3
1
9
15 / 27
-12
10
L
L
L
L
W
20
Wolves
13
0
2
11
7 / 28
-21
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave in campo

Tra i Magpies, un calciatore su cui puntare i riflettori è Jacob Murphy.

A 30 anni, il centrocampista inglese ha mostrato una grande consistenza nelle sue apparizioni, scendendo in campo in 11 partite di questa stagione, con 8 presenze da titolare. Con 662 minuti giocati, Murphy ha messo a segno 2 gol e fornito un assist, evidenziando un rendimento affidabile con una valutazione media di 6.92.

Dal lato degli Spurs, Mohammed Kudus si distingue come uno degli attaccanti più dinamici. Il ghanese è stato presente in tutte e 12 le partite finora, sempre partendo dall'inizio per un totale di 1046 minuti. Con 2 gol e 4 assist nel suo bagaglio, riesce a fare la differenza in fase offensiva, con una valutazione media di 7.00.

Le altre pedine importanti sono Anthony Gordon e Nick Woltemade per il Newcastle e Randal Kolo Muani e Wilson Odobert per il Tottenham.

