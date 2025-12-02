Questo martedì 2 dicembre il St. James' Park accoglierà la sfida di Premier League tra Newcastle e Tottenham, alle ore 21:15. Entrambe le squadre cercheranno punti preziosi in questa 14ª giornata, in un incontro che si annuncia intenso e combattuto per rientrare nella parte sinistra della classifica e rilanciarsi in campionato.

Quote di Newcastle-Tottenham: Magpies favoriti tra le mura amiche

Secondo i bookmaker, il Newcastle è favorito a ottenere i tre punti davanti al suo pubblico.

William Hill quota la vittoria interna a 1.75, il pareggio a 3.75 e il successo del Tottenham a 4.33. Allineato è Bet365, che offre il Newcastle vincente a 1.83, il pareggio a 3.80 e gli ospiti vittoriosi a 4.10.

Le statistiche dei giocatori chiave in campo

Tra i Magpies, un calciatore su cui puntare i riflettori è Jacob Murphy.

A 30 anni, il centrocampista inglese ha mostrato una grande consistenza nelle sue apparizioni, scendendo in campo in 11 partite di questa stagione, con 8 presenze da titolare. Con 662 minuti giocati, Murphy ha messo a segno 2 gol e fornito un assist, evidenziando un rendimento affidabile con una valutazione media di 6.92.

Dal lato degli Spurs, Mohammed Kudus si distingue come uno degli attaccanti più dinamici. Il ghanese è stato presente in tutte e 12 le partite finora, sempre partendo dall'inizio per un totale di 1046 minuti. Con 2 gol e 4 assist nel suo bagaglio, riesce a fare la differenza in fase offensiva, con una valutazione media di 7.00.

Le altre pedine importanti sono Anthony Gordon e Nick Woltemade per il Newcastle e Randal Kolo Muani e Wilson Odobert per il Tottenham.