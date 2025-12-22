Il mercato invernale sta per entrare nel vivo e Milan, Inter e Juventus si starebbero muovendo con attenzione alla ricerca di un rinforzo difensivo. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su X dal giornalista Ekrem Konur, sullo sfondo, ma sempre più al centro delle indiscrezioni prenderebbe quota in questo contesto il nome di Niklas Süle, profilo di esperienza internazionale che potrebbe lasciare il Borussua Dortmund già a gennaio.

Süle ai saluti con il Borussia Dortmund: Milan, Inter e Juventus ci pensano già per gennaio

Secondo le indiscrezioni rilanciate dal giornalista turco Ekrem Konur sul social X, il nome di Niklas Süle starebbe animando il mercato invernale europeo, con particolare attenzione da parte della Serie A.

Milan, Juventus e Inter avrebbero infatti messo nel mirino il difensore tedesco del Borussia Dortmund, individuandolo come possibile rinforzo per la seconda parte di stagione. Sempre stando a quanto riferito da Konur, il futuro del classe 1995 in giallonero appare tutt’altro che certo: con un contratto in scadenza nel giugno 2026, il Dortmund starebbe valutando l’ipotesi di una cessione già nel mese di dicembre, così da evitare una progressiva svalutazione del cartellino. La valutazione attuale si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, cifra che renderebbe Süle un’occasione di mercato particolarmente interessante. Un’opportunità che le tre big italiane osservano con attenzione, pur consapevoli di una concorrenza tutt’altro che marginale: sul possente centrale tedesco, infatti, si registrerebbe anche l’interesse di diversi club di Premier League, pronti a inserirsi nella corsa.

Niklas Süle, un difensore roccioso, potente e dal reso sicuro immediato

Dal punto di vista tecnico, Niklas Süle rappresenta un profilo di grande affidabilità ed esperienza internazionale. Alto 1.95 centimetri, fa della struttura fisica imponente e della forza nei duelli aerei uno dei suoi principali punti di forza, risultando dominante sia in fase difensiva sia sui calci piazzati. Nonostante la mole, il difensore cresciuto calcisticamente tra Hoffenheim e Bayern Monaco dispone di una buona velocità sul lungo e di una discreta capacità di lettura delle situazioni, qualità che gli consentono di adattarsi sia a una difesa a quattro sia a una linea a tre. Sul piano dell’impostazione, Süle offre sicurezza nel primo possesso e una gestione semplice ma efficace del pallone, preferendo soluzioni pulite piuttosto che giocate rischiose. Un profilo maturo, abituato a palcoscenici di alto livello e alle pressioni dei grandi club, che potrebbe garantire solidità immediata a qualunque reparto arretrato deciso a puntare su di lui.