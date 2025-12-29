Il futuro di Christopher Nkunku è al centro dell'attenzione di diversi club turchi, in particolare Fenerbahçe e Galatasaray. Entrambe le società hanno manifestato interesse per l’attaccante francese, reduce da una doppietta nella vittoria contro l’Hellas Verona.

Il Milan avrebbe fissato il prezzo del cartellino di Nkunku a circa 35 milioni di euro. Questa valutazione è legata alla necessità di non registrare una minusvalenza rispetto all’acquisto dal Chelsea, avvenuto la scorsa estate per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Al momento, non risultano offerte ufficiali né dettagli sulla formula di un eventuale trasferimento.

Le prestazioni recenti di Nkunku

Dopo un periodo difficile segnato da infortuni e rendimento altalenante, Nkunku sembra aver ritrovato la forma migliore. La sua doppietta contro il Verona lo ha riportato al centro dell’attenzione, sia in campo che sul mercato. Al termine della partita, il francese ha dichiarato: “Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare la forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio. È difficile quando non fai una buona preparazione, ma è importante rimanere positivi”.

Le strategie di mercato del Milan

L’interesse dei club turchi è concreto, ma al momento non si registrano contatti diretti tra l’allenatore del Fenerbahçe, Domenico Tedesco, e Nkunku, né offerte formali con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Le indiscrezioni riguardano la richiesta economica del Milan e l’attenzione dei club di Istanbul.

La società rossonera dovrà valutare se cedere il giocatore già nella sessione invernale di mercato o puntare sulla sua definitiva ripresa dopo il recente exploit. La volontà di Nkunku di rilanciarsi in maglia rossonera, unita all’interesse di club esteri, rende la situazione ancora aperta e tutta da seguire nelle prossime settimane. Il futuro di Nkunku è quindi incerto, con il Milan che valuta le opzioni e i club turchi alla finestra. La doppietta contro il Verona potrebbe aver riacceso l'interesse nei suoi confronti.