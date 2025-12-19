Al Estadio Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo il 20 dicembre andrà in scena la sfida tra i padroni di casa del Real Oviedo e il Celta Vigo, valida per la diciassettesima giornata della La Liga 2025/26. Con calcio d'inizio fissato alle 14, il match vedrà i galiziani intenti a confermare il proprio buon momento in campionato, mentre gli asturiani cercheranno punti preziosi davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Oviedo-Celta Vigo

La formazione di casa dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2, con Aaron Escandell tra i pali e una linea difensiva composta da Lucas Ahijado, David Costas, Eric Bailly e Rahim Alhassane.

A centrocampo, spazio a Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto e Ilyas Chaira, mentre in attacco agiranno Alberto Reina e José Salomón Rondón.

Il Celta Vigo, storicamente noto per il suo gioco offensivo, potrebbe optare per un 3-4-3. Ionut Andrei Radu difenderà la porta, supportato dal trio difensivo composto da Manu Fernandez, Carl Starfelt e Marcos Alonso. La mediana sarà presidiata da Javi Rodriguez, Miguel Roman, Hugo Sotelo e Oscar Mingueza, mentre il tridente avanzato sarà composto da Williot Swedberg, Iago Aspas e Ferran Jutglà.

Quote di Oviedo-Celta Vigo: ospiti favoriti

La trasferta degli ospiti è vista di buon occhio dai bookmaker: William Hill quota la vittoria del Celta Vigo a 2.00, il pareggio a 3.30 e il successo dei padroni di casa a 3.50.

Simili le valutazioni di Bet365, che offre la vittoria del Celta a 2.05, il pareggio a 3.50 e il trionfo dell'Oviedo a 3.60. Una sfida dunque in cui, sulla carta, gli ospiti partono con il favore del pronostico.

Le statistiche dei giocatori chiave delle due squadre

Punta di diamante degli ospiti sarà ancora una volta Iago Aspas, richiamato dalla panchina nelle situazioni più complicate, come dimostrano i suoi 631 minuti in campo distribuiti in 14 partite stagionali.

In questa stagione, Aspas ha già segnato 2 reti e fornito 2 assist, con un notevole impatto offensivo in grado di fare la differenza anche alla sua veneranda età di 38 anni.

Per il Real Oviedo, invece, José Salomón Rondón rappresenta l'esperienza e la garra di chi ha calcato campi di mezzo mondo. Con i suoi 36 anni suonati, il venezuelano ha già messo a segno 2 gol in 15 presenze, cercando di guidare il reparto offensivo con la sua presenza fisica e la capacità di tenere alta la squadra.

A centrocampo per i padroni di casa, Santiago Colombatto tenta di orchestrare il gioco con i suoi 459 passaggi totali e un tasso di successo nei dribbling del 100% su due tentativi. Anche Alberto Reina, con 1 gol e un'efficace capacità di inserirsi in fase offensiva, rappresenta una pedina fondamentale per equilibrare la squadra asturiana.

Tra gli ospiti, Ferran Jutglà e il giovane Williot Swedberg tenteranno di scompigliare la difesa avversaria: Jutglà ha già messo a segno 2 gol e fornito 1 assist, mentre Swedberg, sebbene più acerbo, si è già fatto notare con 3 reti in soli 9 match disputati.