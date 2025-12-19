Al Estadio Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo il 20 dicembre andrà in scena la sfida tra i padroni di casa del Real Oviedo e il Celta Vigo, valida per la diciassettesima giornata della La Liga 2025/26. Con calcio d'inizio fissato alle 14, il match vedrà i galiziani intenti a confermare il proprio buon momento in campionato, mentre gli asturiani cercheranno punti preziosi davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Oviedo-Celta Vigo

La formazione di casa dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2, con Aaron Escandell tra i pali e una linea difensiva composta da Lucas Ahijado, David Costas, Eric Bailly e Rahim Alhassane.

A centrocampo, spazio a Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto e Ilyas Chaira, mentre in attacco agiranno Alberto Reina e José Salomón Rondón.

Il Celta Vigo, storicamente noto per il suo gioco offensivo, potrebbe optare per un 3-4-3. Ionut Andrei Radu difenderà la porta, supportato dal trio difensivo composto da Manu Fernandez, Carl Starfelt e Marcos Alonso. La mediana sarà presidiata da Javi Rodriguez, Miguel Roman, Hugo Sotelo e Oscar Mingueza, mentre il tridente avanzato sarà composto da Williot Swedberg, Iago Aspas e Ferran Jutglà.

Quote di Oviedo-Celta Vigo: ospiti favoriti

La trasferta degli ospiti è vista di buon occhio dai bookmaker: William Hill quota la vittoria del Celta Vigo a 2.00, il pareggio a 3.30 e il successo dei padroni di casa a 3.50.

Simili le valutazioni di Bet365, che offre la vittoria del Celta a 2.05, il pareggio a 3.50 e il trionfo dell'Oviedo a 3.60. Una sfida dunque in cui, sulla carta, gli ospiti partono con il favore del pronostico.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
17
14
1
2
49 / 20
29
43
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
17
12
3
2
34 / 16
18
39
W
L
W
D
D
3
Villarreal
15
11
2
2
31 / 13
18
35
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
17
10
4
3
30 / 16
14
34
W
L
L
W
W
5
Espanyol
16
9
3
4
20 / 16
4
30
W
W
W
W
L
6
Real Betis
16
6
7
3
25 / 19
6
25
D
L
W
D
D
7
Athletic Bilbao
17
7
2
8
15 / 22
-7
23
L
W
L
W
L
8
Celta Vigo
16
5
7
4
20 / 19
1
22
W
W
L
W
L
9
Siviglia
16
6
2
8
24 / 24
0
20
W
D
L
L
W
10
Getafe
16
6
2
8
13 / 18
-5
20
L
L
W
L
L
11
Elche
16
4
7
5
19 / 20
-1
19
L
W
L
D
D
12
Alaves
16
5
3
8
14 / 17
-3
18
L
W
L
L
L
13
Rayo Vallecano
16
4
6
6
13 / 16
-3
18
D
L
D
D
D
14
Maiorca
16
4
5
7
18 / 23
-5
17
W
D
D
L
W
15
Real Sociedad
16
4
4
8
20 / 24
-4
16
L
L
L
W
D
16
Osasuna
16
4
3
9
14 / 20
-6
15
L
W
D
L
L
17
Valencia
16
3
6
7
15 / 25
-10
15
L
D
D
W
D
18
Girona
16
3
6
7
15 / 30
-15
15
W
L
D
D
W
19
Oviedo
16
2
4
10
7 / 26
-19
10
L
D
L
D
L
20
Levante
15
2
3
10
16 / 28
-12
9
L
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave delle due squadre

Punta di diamante degli ospiti sarà ancora una volta Iago Aspas, richiamato dalla panchina nelle situazioni più complicate, come dimostrano i suoi 631 minuti in campo distribuiti in 14 partite stagionali.

In questa stagione, Aspas ha già segnato 2 reti e fornito 2 assist, con un notevole impatto offensivo in grado di fare la differenza anche alla sua veneranda età di 38 anni.

Per il Real Oviedo, invece, José Salomón Rondón rappresenta l'esperienza e la garra di chi ha calcato campi di mezzo mondo. Con i suoi 36 anni suonati, il venezuelano ha già messo a segno 2 gol in 15 presenze, cercando di guidare il reparto offensivo con la sua presenza fisica e la capacità di tenere alta la squadra.

A centrocampo per i padroni di casa, Santiago Colombatto tenta di orchestrare il gioco con i suoi 459 passaggi totali e un tasso di successo nei dribbling del 100% su due tentativi. Anche Alberto Reina, con 1 gol e un'efficace capacità di inserirsi in fase offensiva, rappresenta una pedina fondamentale per equilibrare la squadra asturiana.

Tra gli ospiti, Ferran Jutglà e il giovane Williot Swedberg tenteranno di scompigliare la difesa avversaria: Jutglà ha già messo a segno 2 gol e fornito 1 assist, mentre Swedberg, sebbene più acerbo, si è già fatto notare con 3 reti in soli 9 match disputati.
