Secondo quanto riferito dalla speaker Chiara Papanicolaou sul canale Facebook di Tuttosport, la Juventus negli ultimi anni avrebbe rinforzato le dirette rivali lasciando andare calciatori e dirigenti che oggi starebbero facendo le loro fortune.

Papanicolaou: 'In tema di Natale, la Juventus ha fatto tanti regali alle dirette rivali'

La speaker radiofonica Chiara Papanicolaou ha registrato un video sul canale Facebook di Tuttosport e parlando della Juventus ha detto: "Siamo quasi a Natale e in tema di regali bisogna parlare della Juve, perché negli ultimi anni, la vecchia signora ne ha fatti soprattutto agli avversari e in particolare alle concorrenti dirette italiane.

Ve ne viene in mente qualcuno? Il Milan in testa al campionato ad esempio può sfruttare la forza e il talento di Adrien Rabiot, che due anni fa la Juve ha lasciato partire a parametro zero".

La Papanicolaou ha ricordato come Adrien Rabiot, inizialmente incline a rifiutare le proposte di rinnovo formulate dal club bianconero poco prima del termine del rapporto fra le parti, abbia poi accettato un ingaggio ridotto al Marsiglia sul finire della sessione estiva di un paio di anni fa. Nella successiva finestra di mercato, ha aggiunto, un ritorno a Torino non sarebbe stato affatto sgradito al centrocampista francese, il quale fu però persuaso da Massimiliano Allegri a trasferirsi al Milan.

La speaker ha poi evidenziato come il Napoli, attualmente appaiato al Milan in classifica, stia beneficiando del lavoro di Giovanni Manna, direttore sportivo formatosi all’interno della Juventus e dichiaratamente legato ai colori bianconeri.

È stato proprio Manna – ha sottolineato – a individuare in Scott McTominay il profilo ideale per il centrocampo partenopeo, in un periodo in cui la Juventus era essa stessa alla ricerca di rinforzi nello stesso reparto e si trova ora, paradossalmente, priva di un direttore sportivo.

La speaker ha inoltre rimarcato come l’Inter sia una società nella quale operano numerosi ex dipendenti juventini; il più rilevante, a suo avviso, è il presidente Giuseppe Marotta, che dopo aver lasciato Torino nel 2018 ha conquistato due scudetti alla guida nerazzurra.

Infine, Papanicolaou ha ricordato il caso della Roma di Gasperini, al momento in una fase di rendimento altalenante ma comunque stabile al quarto posto, obiettivo minimo cui la Juventus dovrebbe ambire.

La formazione giallorossa si sta infatti godendo le prestazioni di Matías Soulé, autore di quattro reti e due assist in quattordici partite, giocatore ritenuto ormai imprescindibile. Proprio la Juventus – ha concluso la speaker – lo aveva ceduto nell’estate 2024 per circa 25 milioni di euro, una cifra pari alla metà del costo sostenuto per l’acquisto di Openda.

Juve, i tifosi commentano le parole della Papanicolaou

Le parole di Papanicolaou hanno acceso la discussione sul web: "Da quando è andato via Agnelli la dirigenza è in stato confusionale" scrive un utente su Facebook. Un altro poi aggiunge: "Rabiot se lo possono tenere quante volte vogliono, se siamo ridotti a cedere ai ricatti di una mezza calzetta. Tanto vale giocare per metà classifica".