È tutto pronto per la sfida tra Paris FC e Tolosa, che si terrà sabato 13 dicembre alle 21:05 allo Stade Jean Bouin di Parigi, nel quadro della sedicesima giornata della Ligue 1 2025/26. Il match oppone due squadre determinatissime a migliorare le proprie posizioni di classifica, con i padroni di casa intenzionati a sfruttare il fattore campo per ottenere tre punti cruciali nel cuore della stagione.

Le probabili formazioni di Paris FC-Tolosa

Paris FC (4-5-1): Kevin Trapp; Hamari Traore, Mamadou Mbow, Otavio, Tuomas Ollila; Ilan Kebbal, Vincent Marchetti, Maxime Lopez, Adama Camara, Moses Simon; Jean-Philippe Krasso.

Tolosa (3-4-2-1): Guillaume Restes; Mark McKenzie, Charlie Cresswell, Rasmus Nicolaisen; Djibril Sidibe, Alexis Vossah, Casseres Jr., Dayann Methalie; Yann Gboho, Frank Magri; Emersonn.

Quote di Paris FC-Tolosa: equilibrio con vantaggio leggero per i parigini

Le quote dei bookmaker vedono il Paris FC leggermente favorito per questa sfida casalinga. William Hill quota infatti la vittoria del Paris FC a 2.40, il pareggio a 3.20, e il successo del Tolosa a 2.90.

Quote leggermente diverse su Bet365, che offre la vittoria dei padroni di casa ancora a 2.40, ma il pareggio a 3.40 e il successo ospite a 2.88. Ne emerge dunque un pronostico aperto, dove il fattore campo potrebbe fare la differenza.

Le statistiche dei giocatori chiave: il talento di Kebbal contro la solidità di Gboho

Ilan Kebbal è sicuramente uno dei fari del centrocampo del Paris FC.

Il centrocampista algerino, con 6 reti e 4 assist in 15 apparizioni, si distingue per la sua incisività nelle azioni offensive e la capacità di creare spazi per i compagni, come dimostrano i suoi 38 passaggi chiave. I suoi dribbling riusciti (18 su 38) e la dedizione nei duelli (75 vinti su 139) lo rendono un avversario temibile.

Sulla sponda avversaria, Yann Gboho si presenta come una delle armi più efficaci del Tolosa. L'attaccante ivoriano ha già firmato 3 reti e un assist in 14 presenze, grazie alla sua abilità nel dribbling (36 successi su 67) e ai passaggi decisivi (28 passaggi chiave). La sua combattività è testimoniata dai 75 duelli vinti su 156, facendo di lui un elemento cruciale per rompere le righe avversarie.

Jean-Philippe Krasso, attaccante del Paris FC con un'recensione di 2 gol e 2 assist, cerca ancora la sua miglior forma in campionato, sostenendo le offensive dei suoi nonostante i 716 minuti giocati. Moses Simon, suo compagno di reparto, ha una media di 6.77 di valutazione, indicando un contributo solido al gioco di squadra.

Per quanto riguarda il Tolosa, occhi puntati su Emersonn, giovane attaccante brasiliano che sta cercando di farsi spazio nella formazione grazie a 3 reti già messe a segno.