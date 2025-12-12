Parma e Lazio si preparano a scendere in campo sabato 13 dicembre alle ore 18:00, al suggestivo Stadio Ennio Tardini, per la 15ª giornata di Serie A. Sarà una sfida intrigante tra due formazioni che, per motivi diversi, cercano punti preziosi: i ducali per consolidare la salvezza e i biancocelesti per rincorrere le posizioni nobili della classifica.

Le probabili formazioni di Parma-Lazio

Il tecnico del Parma, Cuesta, dovrebbe schierare i suoi con un 3-5-2, puntando su Corvi tra i pali, e una difesa a tre composta da Trabucchi, Delprato e Valenti.

A centrocampo, spazio a Britschgi, Bernabé e Keita, coadiuvati dalle fasce da Sorensen e Valeri. In attacco, saranno Ondrejka e Pellegrino a cercare la via del gol.

La Lazio di Sarri, invece, adotterà il consueto 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, difeso da una linea a quattro con Marusic, Patric, Romagnoli e Pellegrini. In mediana, Guendouzi condurrà le operazioni affiancato da Cataldi e Basic. Il tridente offensivo sarà formato da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, con il compito di impensierire la retroguardia emiliana.

Da segnalare l'indisponibilità di Mario Gila nella Lazio per squalifica e la lesione muscolare di Isaksen, fuori per tre incontri. Nel Parma, tratta da valutare la condizione di Ndiaye, mentre Frigan, Circati e Suzuki saranno certamente assenti.

Italy Flag
Serie A
Giornata 15
12/12/2025 20:45
Lecce
VS
Pisa
13/12/2025 15:00
Torino
VS
Cremonese
13/12/2025 18:00
Parma
VS
Lazio
13/12/2025 20:45
Atalanta
VS
Cagliari
14/12/2025 12:30
Milan
VS
Sassuolo
14/12/2025 15:00
Udinese
VS
Napoli
14/12/2025 15:00
Fiorentina
VS
Verona
14/12/2025 18:00
Genoa
VS
Inter
14/12/2025 20:45
Bologna
VS
Juventus
15/12/2025 20:45
Roma
VS
Como

Quote di Parma-Lazio: biancocelesti favoriti

Secondo i bookmaker, la Lazio è una delle favorite: William Hill quota la vittoria della Lazio a 2.10, il pareggio a 3.10 e il successo del Parma a 3.50. Allo stesso modo, anche Bet365 conferma il favore per i biancocelesti quotando il loro successo a 2.10, il pari a 3.30 e la vittoria degli emiliani a 3.60. Le aspettative sono alte per gli uomini di Sarri, che dovranno dimostrare di saper gestire questa pressione in trasferta.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Milan
14
9
4
1
22 / 11
11
31
W
W
W
D
W
2
Napoli
14
10
1
3
22 / 12
10
31
W
W
W
L
D
3
Inter
14
10
0
4
32 / 13
19
30
W
W
L
W
W
4
Roma
14
9
0
5
15 / 8
7
27
L
L
W
W
L
5
Bologna
14
7
4
3
23 / 12
11
25
D
L
W
W
W
6
Como
14
6
6
2
19 / 11
8
24
L
W
W
D
D
7
Juventus
14
6
5
3
18 / 14
4
23
L
W
D
D
W
8
Sassuolo
14
6
2
6
19 / 17
2
20
W
L
D
W
L
9
Cremonese
14
5
5
4
18 / 17
1
20
W
W
L
L
L
10
Lazio
14
5
4
5
16 / 11
5
19
D
L
W
L
W
11
Udinese
14
5
3
6
15 / 22
-7
18
L
W
L
L
W
12
Atalanta
14
3
7
4
17 / 17
0
16
L
W
L
L
L
13
Cagliari
14
3
5
6
14 / 19
-5
14
W
L
D
D
L
14
Genoa
14
3
5
6
15 / 21
-6
14
W
W
D
D
W
15
Parma
14
3
5
6
10 / 17
-7
14
W
L
W
D
L
16
Torino
14
3
5
6
14 / 26
-12
14
L
L
L
D
D
17
Lecce
14
3
4
7
10 / 19
-9
13
L
W
L
D
W
18
Pisa
14
1
7
6
10 / 19
-9
10
L
L
D
W
D
19
Verona
14
1
6
7
11 / 21
-10
9
W
L
L
D
L
20
Fiorentina
14
0
6
8
11 / 24
-13
6
L
L
D
D
L

Giocatori chiave in campo: Valeri e Pellegrino per Parma, Zaccagni e Guendouzi per Lazio

Emanuele Valeri è uno degli elementi su cui il Parma fa affidamento per la costruzione del gioco.

In questa stagione, ha accumulato 10 presenze, con una media voto di 6.89. Valeri è attivo nella distribuzione di gioco, come dimostrano i 166 passaggi, e ha fornito 1 assist, oltre a svolgere un lavoro importante in fase difensiva con 16 tackle effettuati.

Mateo Pellegrino, compagno d'attacco di Valeri, ha giocato un ruolo significativo con 14 presenze e 4 gol all'attivo. È un attaccante fisico e tecnico, avendo vinto 100 duelli su 235 e mostrando abilità nei dribbling, riuscendo in 9 su 15 tentativi.

Per quanto riguarda la Lazio, Mattia Zaccagni rappresenta una certezza offensiva. In 13 presenze, ha trovato la rete 3 volte e si distingue per il suo gioco dinamico, avendo vinto 94 duelli su 174 e completato 13 dribbling su 36, dimostrando un'elevata capacità nel mantenere il possesso e nel creare occasioni.

A centrocampo, Mattéo Guendouzi è fondamentale per l'equilibrio tattico della squadra. Ha già disputato 12 gare, segnando 2 gol e contribuendo con 1 assist. Guendouzi ha distribuito 557 passaggi, di cui 12 chiave, confermandosi un faro nel gioco biancoceleste, seppur a volte impetuoso nei contrasti con 5 ammonizioni.
