Parma e Lazio si preparano a scendere in campo sabato 13 dicembre alle ore 18:00, al suggestivo Stadio Ennio Tardini, per la 15ª giornata di Serie A. Sarà una sfida intrigante tra due formazioni che, per motivi diversi, cercano punti preziosi: i ducali per consolidare la salvezza e i biancocelesti per rincorrere le posizioni nobili della classifica.

Le probabili formazioni di Parma-Lazio

Il tecnico del Parma, Cuesta, dovrebbe schierare i suoi con un 3-5-2, puntando su Corvi tra i pali, e una difesa a tre composta da Trabucchi, Delprato e Valenti.

A centrocampo, spazio a Britschgi, Bernabé e Keita, coadiuvati dalle fasce da Sorensen e Valeri. In attacco, saranno Ondrejka e Pellegrino a cercare la via del gol.

La Lazio di Sarri, invece, adotterà il consueto 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, difeso da una linea a quattro con Marusic, Patric, Romagnoli e Pellegrini. In mediana, Guendouzi condurrà le operazioni affiancato da Cataldi e Basic. Il tridente offensivo sarà formato da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, con il compito di impensierire la retroguardia emiliana.

Da segnalare l'indisponibilità di Mario Gila nella Lazio per squalifica e la lesione muscolare di Isaksen, fuori per tre incontri. Nel Parma, tratta da valutare la condizione di Ndiaye, mentre Frigan, Circati e Suzuki saranno certamente assenti.

Quote di Parma-Lazio: biancocelesti favoriti

Secondo i bookmaker, la Lazio è una delle favorite: William Hill quota la vittoria della Lazio a 2.10, il pareggio a 3.10 e il successo del Parma a 3.50. Allo stesso modo, anche Bet365 conferma il favore per i biancocelesti quotando il loro successo a 2.10, il pari a 3.30 e la vittoria degli emiliani a 3.60. Le aspettative sono alte per gli uomini di Sarri, che dovranno dimostrare di saper gestire questa pressione in trasferta.

Giocatori chiave in campo: Valeri e Pellegrino per Parma, Zaccagni e Guendouzi per Lazio

Emanuele Valeri è uno degli elementi su cui il Parma fa affidamento per la costruzione del gioco.

In questa stagione, ha accumulato 10 presenze, con una media voto di 6.89. Valeri è attivo nella distribuzione di gioco, come dimostrano i 166 passaggi, e ha fornito 1 assist, oltre a svolgere un lavoro importante in fase difensiva con 16 tackle effettuati.

Mateo Pellegrino, compagno d'attacco di Valeri, ha giocato un ruolo significativo con 14 presenze e 4 gol all'attivo. È un attaccante fisico e tecnico, avendo vinto 100 duelli su 235 e mostrando abilità nei dribbling, riuscendo in 9 su 15 tentativi.

Per quanto riguarda la Lazio, Mattia Zaccagni rappresenta una certezza offensiva. In 13 presenze, ha trovato la rete 3 volte e si distingue per il suo gioco dinamico, avendo vinto 94 duelli su 174 e completato 13 dribbling su 36, dimostrando un'elevata capacità nel mantenere il possesso e nel creare occasioni.

A centrocampo, Mattéo Guendouzi è fondamentale per l'equilibrio tattico della squadra. Ha già disputato 12 gare, segnando 2 gol e contribuendo con 1 assist. Guendouzi ha distribuito 557 passaggi, di cui 12 chiave, confermandosi un faro nel gioco biancoceleste, seppur a volte impetuoso nei contrasti con 5 ammonizioni.