Il secondo portiere della Juventus Mattia Perin avrebbe trovato un accordo di massima per tornare nel Genoa calcio di Daniele De Rossi. Un'intesa, di cui si parla ormai da settimane e che potrebbe costringere il club bianconero a cercare nella sessione invernale un portiere che possa fare da comprimario a Michele Di Gregorio. Uno, ad esempio, come Mandas della Lazio.

Perin-Genoa, contatti positivi fra le parti: il portiere sarebbe pronto a tornare nel club ligure

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rilanciate dalla pagina X della trasmissione Cronache di spogliatoio, il Genoa e Mattia Perin avrebbero già trovato un accordo di massima per il trasferimento del portiere rossoblù nella finestra di mercato di gennaio.

Una notizia che, se confermata, segnerebbe il ritorno a Genova dell’estremo difensore attualmente alla Juventus, dove ricopre il ruolo di secondo portiere alle spalle di Michele Di Gregorio. Alla base della scelta di Perin ci sarebbe soprattutto la forte volontà di tornare a essere titolare con continuità, un’esigenza maturata negli ultimi mesi e rafforzata dalle ottime sensazioni emerse nei colloqui avuti con Daniele De Rossi, figura centrale del nuovo progetto tecnico genoano.

Il numero 1 bianconero sembrerebbe dunque pronto a riabbracciare la piazza ligure, nonostante il rapporto solido e positivo costruito negli anni con la Juventus e con i suoi tifosi. Un addio che avverrebbe senza strappi, nel segno della reciproca stima, ma che ora apre inevitabilmente la fase più delicata: quella delle trattative tra i due club, chiamati a trovare un’intesa definitiva sulle condizioni economiche dell’operazione.

La Juventus corre ai ripari: Mandas della Lazio possibile sostituto in caso Perin dovesse salutare a gennaio

Parallelamente, in casa Juventus si lavorerebbe già per non farsi trovare impreparati. L’eventuale cessione di Perin lascerebbe infatti la rosa bianconera priva di un secondo portiere affidabile, una lacuna che la dirigenza non intende sottovalutare. In questo senso, l’amministratore delegato Damien Comolli avrebbe avviato i primi sondaggi sul mercato e tra i profili monitorati sarebbe spuntato anche il nome di Christos Mandas, portiere della Lazio classe 2001.

Il giovane estremo difensore greco piacerebbe alla Vecchia Signora per le sue spiccate doti di reattività tra i pali e per la notevole capacità di intercettare i calci di rigore, caratteristiche che ne fanno un profilo interessante anche in prospettiva futura.

Qualità che, secondo le valutazioni di mercato, avrebbero già fissato il suo cartellino attorno ai 5 milioni di euro. Un nome da seguire con attenzione, mentre il domino dei portieri potrebbe presto entrare nel vivo.