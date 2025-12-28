Il futuro di Giacomo Raspadori, attaccante dell’Atletico Madrid, potrebbe definirsi nelle prossime ore. La Roma è interessata al giocatore. Secondo la stampa spagnola, sarebbe previsto un incontro tra il calciatore e l’allenatore Diego Simeone, che prenderà la decisione finale.

La decisione sul futuro di Raspadori

Secondo i media spagnoli, l’incontro tra Raspadori e Simeone potrebbe svolgersi a breve. L’attaccante è nel mirino della Roma, che ha presentato una nuova offerta all’Atletico Madrid. Il club spagnolo attende di conoscere la posizione del proprio allenatore prima di cederlo.

Le strategie di Roma e Atletico Madrid

La Roma punta su Raspadori per rinforzare l’attacco. L’Atletico Madrid preferisce attendere il parere di Simeone prima di dare il via libera all’operazione.

Raspadori ha collezionato 406 minuti con la maglia dell’Atletico Madrid, come riporta Corriere dello Sport. È la quinta scelta nel reparto offensivo di Simeone, dietro a Julián Álvarez, Griezmann, Sørloth, Baena e Nico González. Nonostante il limitato utilizzo, ha contribuito a cinque gol, con un coinvolgimento ogni ottantadue minuti giocati.

Sport Magazine sottolinea come Raspadori abbia brillato in alcune occasioni, segnando in Coppa del Rey contro l’Atlético Baleares e fornendo assist decisivi in Champions League e in campionato. Il suo rendimento, unito all’interesse di club italiani come Roma, Juventus e Lazio, rende la sua situazione uno dei temi più caldi del mercato invernale.