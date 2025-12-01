Secondo quanto riferito ai microfoni di QSVS dal giornalista Fabio Ravezzani, con l'infortunio che ha colpito Dusan Vlahovic alla coscia sinistra, si concluderebbe di fatto l'avventura del centravanti serbo con la maglia della Juventus.

Juventus, Ravezzani: 'Vlahovic finisce la sua esperienza in bianconero nel peggiore dei modi'

"Vlahovic finisce la sua esperienza alla Juventus nel modo peggiore ma anche nel modo più emblematico possibile" queste sono le parole di Fabio Ravezzani nella giornata in cui gli esami strumentali hanno confermato l'entità e la durata dell'infortunio che ha colpito il centravanti bianconero.

Il giornalista, intervenuto ai microfoni di QSVS ha poi aggiunto: "Da un lato il bollettino uscito oggi ci dice che ci vorranno mesi prima di rivedere Vlahovic e questa è una pessima notizia. Dall'altro, mi viene da dire che quanto accaduto al classe 2000 è una sorta di sintesi di quella è che è stata la sua avventura nel club piemontese. E' un giocatore su cui la Juventus ha scommesso tantissimo, tanto è vero che ricordo delle parole di Arrivabene che sostenne come il serbo avrebbe preso il posto di Dybala in termini di centralità nel progetto. L'ex Fiorentina sarebbe dovuto diventare la famigerata chiesa al centro del villaggio ma non lo è mai stato. Non ha mai trascinato la squadra a grandi traguardi, perché la vecchia signora nel prendere Vlahovic era convinta di acquisire un attaccante che gli avrebbe fatto vincere il campionato e permesso di avanti in Champions League".

Ravezzani ha proseguito: "Lui è partito bene per poi concludere sempre male e mi sembra che anche quest'anno si stia ripetendo il solito copione. L'ennesimo infortunio, forse il più grave della sua avventura in bianconero, lascerà la Juventus in una situazione difficile e secondo me a questo punto va detto che quella di Vlahovic è stata un'operazione sbagliata sin dal principio. Perché non bisogna dimenticare che il serbo ha mancato visita tante volte, ad esempio quando aveva la pubalgia o quando semplicemente non era in forma. Temo e penso che questa volta lo rivedremo a marzo, quando i giochi saranno quasi fatti e da li dovrà ricominciare la preparazione atletica".

Juve, perché Ravezzani è convinto che l'avventura di Vlahovic coi bianconeri sia finita

Ravezzani parla di avventura finita fra Vlahovic e la Juventus e questo perché il centravanti serbo è in scadenza di contratto con il club bianconero nell'estate del 2026. Una circostanza complessa da risolvere per Comolli e soci, viste le alte richieste economiche che il bomber serbo avrebbe mosso per continuare a vestire la maglia bianconera.