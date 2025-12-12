Il Rayo Vallecano accoglie il Real Betis il 15 dicembre alle 21:00 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid, in occasione della sedicesima giornata della Liga 2025/26. La sfida promette spettacolo, con entrambe le squadre desiderose di compiere un salto di qualità nella parte intermedia della classifica.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Real Betis

Entrambi i tecnici optano per un modulo offensivo 4-3-3, in un incontro che si preannuncia aperto e combattuto. Il Rayo Vallecano schiera:

Augusto Batalla tra i pali; linea difensiva con Rațiu, Lejeune, Mendy e Chavarría; a centrocampo Óscar Valentín, Isi Palazón e Gerard Gumbau; tridente offensivo composto da Fran Pérez, Jorge de Frutos, Á.

García Rivera.

Il Real Betis risponde con Álvaro Vallés Rosa in porta; Aitor Ruibal e Valentin Gomez sugli esterni, con Bartra e Natan Souza centrali; la mediana affidata a Pablo Fornals, Giovani Lo Celso e Marc Roca; in attacco Matheus dos, Cucho Hernández e Rodrigo Riquelme.

Quote di Rayo Vallecano-Real Betis: equilibrio in vista

I bookmaker vedono un sostanziale equilibrio nella sfida, con un lieve vantaggio per gli ospiti: William Hill quota la vittoria del Rayo Vallecano a 2.50, il pareggio a 3.30 e il successo del Real Betis a 2.75.

Quote simili anche da Bet365, con valori di 2.55 per la vittoria in casa, 3.40 per il pareggio e 2.75 per il trionfo ospite. Un confronto sulla carta apertissimo.

Le statistiche dei giocatori chiave: focus su García e Lo Celso

Álvaro García Rivera è uno degli uomini più esperti della formazione biancorossa.

Con 982 minuti giocati in 15 presenze, ha segnato 3 gol e fornito un assist. Nonostante una valutazione media di 6.72, la sua incisività in zona gol rimane un punto di forza per il tecnico.

Jorge de Frutos aggiunge ulteriore qualità all'attacco del Rayo con i suoi 4 gol in 14 presenze, accompagnati da un assist e una valutazione di 7.01, che ne sottolinea l'influenza sulla manovra offensiva.

Per il Real Betis, Giovani Lo Celso è il faro del centrocampo. Con 829 minuti in 12 apparizioni, ha collezionato un gol e due assist, con una valutazione media di 7.23. La sua abilità nei passaggi chiave (21) e nella costruzione di gioco è un elemento cruciale per le sorti biancoverdi.

In attacco, Cucho Hernández si distingue per i suoi 6 gol in 15 partite, abbinati a due assist. Pur mostrando una valutazione di 6.89, continua a essere uno dei punti di riferimento dell’attacco dei Beticos, mettendo in mostra un’ottima capacità realizzativa in area avversaria.