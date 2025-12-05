Il prossimo scontro tra Real Betis e Barcellona si disputerà sabato 6 dicembre alle ore 18:30 presso l'Estadio de La Cartuja di Siviglia. Si tratta del quindicesimo turno della Liga 2025/26, un battesimo d'inverno che promette scintille in Andalusia, con i blaugrana decisi a consolidare la loro posizione di vertice mentre il Betis mira a sfruttare il fattore campo per un'impresa.

Quote di Real Betis-Barcellona: catalani in vantaggio

I bookmaker vedono il Barcellona come favorito per questo incontro: William Hill quota la vittoria del Barca a 1.75, il pareggio a 4.20 e il successo del Betis a 3.90.

Bet365 offre quote simili: vittoria ospite a 1.73, pareggio a 4.50 e vittoria in casa a 4.00. La fiducia nei blaugrana è alta, complici le recenti performance di spicco.

Statistiche dei protagonisti: da Yamal a Lewandowski i numeri sono da capogiro

Pablo Fornals, leader di centrocampo del Betis, è protagonista di una stagione positiva con 14 presenze e una media di 7.16.

Ha già contribuito con 3 gol e 4 assist, dimostrando la sua abilità nel rompere gli equilibri tra le linee avversarie.

Abdessamad Ezzalzouli ha impressionato nei suoi 10 incontri con 3 gol e 2 assist, mantenendo una valutazione media di 7.28. Il suo dinamismo è sottolineato dagli 11 dribbling riusciti su 22 tentativi e dall'elevata percentuale di duelli vinti.

Fiore all'occhiello del Barcellona, il giovane talento Lamine Yamal sta incantando con 5 gol e 7 assist in 11 presenze. Con un rating di 7.75, è il motore del gioco offensivo dei blaugrana, grazie anche a 60 dribbling riusciti su 111 tentativi.

Robert Lewandowski conferma la sua fama di cecchino con 8 reti in 12 gare, incutendo timore nelle difese avversarie.

Nonostante non sia sempre titolare, con soli 7 match iniziati dal primo minuto, la sua efficienza sotto porta resta temibile.

Infine, Raphinha con 4 gol e 3 assist in 9 presenze, è una solida opzione di spinta laterale, su cui il Barcellona conta di fare affidamento per scardinare le difese avversarie.