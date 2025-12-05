Il prossimo scontro tra Real Betis e Barcellona si disputerà sabato 6 dicembre alle ore 18:30 presso l'Estadio de La Cartuja di Siviglia. Si tratta del quindicesimo turno della Liga 2025/26, un battesimo d'inverno che promette scintille in Andalusia, con i blaugrana decisi a consolidare la loro posizione di vertice mentre il Betis mira a sfruttare il fattore campo per un'impresa.

Spain Flag
La Liga
Giornata 15
05/12/2025 21:00
Oviedo
VS
Maiorca
06/12/2025 14:00
Villarreal
VS
Getafe
06/12/2025 16:15
Alaves
VS
Real Sociedad
06/12/2025 18:30
Real Betis
VS
Barcellona
06/12/2025 21:00
Athletic Bilbao
VS
Atlético Madrid
07/12/2025 14:00
Elche
VS
Girona
07/12/2025 16:15
Valencia
VS
Siviglia
07/12/2025 18:30
Espanyol
VS
Rayo Vallecano
07/12/2025 21:00
Real Madrid
VS
Celta Vigo
08/12/2025 21:00
Osasuna
VS
Levante

Quote di Real Betis-Barcellona: catalani in vantaggio

I bookmaker vedono il Barcellona come favorito per questo incontro: William Hill quota la vittoria del Barca a 1.75, il pareggio a 4.20 e il successo del Betis a 3.90.

Bet365 offre quote simili: vittoria ospite a 1.73, pareggio a 4.50 e vittoria in casa a 4.00. La fiducia nei blaugrana è alta, complici le recenti performance di spicco.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
15
12
1
2
42 / 17
25
37
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
15
11
3
1
32 / 13
19
36
W
D
D
D
W
3
Villarreal
14
10
2
2
29 / 13
16
32
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
15
9
4
2
28 / 14
14
31
L
W
W
W
W
5
Real Betis
14
6
6
2
22 / 14
8
24
W
D
D
W
L
6
Espanyol
14
7
3
4
18 / 16
2
24
W
W
L
L
W
7
Getafe
14
6
2
6
13 / 15
-2
20
W
L
L
W
W
8
Athletic Bilbao
15
6
2
7
14 / 20
-6
20
L
W
L
W
L
9
Rayo Vallecano
14
4
5
5
13 / 15
-2
17
D
D
D
L
W
10
Real Sociedad
14
4
4
6
19 / 21
-2
16
L
W
D
W
W
11
Elche
14
3
7
4
15 / 17
-2
16
L
D
D
L
L
12
Celta Vigo
14
3
7
4
16 / 19
-3
16
L
W
L
W
W
13
Siviglia
14
5
1
8
19 / 23
-4
16
L
L
W
L
L
14
Alaves
14
4
3
7
12 / 15
-3
15
L
L
L
W
L
15
Valencia
14
3
5
6
13 / 22
-9
14
D
W
D
L
L
16
Maiorca
14
3
4
7
15 / 22
-7
13
D
L
W
L
D
17
Osasuna
14
3
3
8
12 / 18
-6
12
D
L
L
D
L
18
Girona
14
2
6
6
13 / 26
-13
12
D
D
W
L
D
19
Levante
14
2
3
9
16 / 26
-10
9
L
L
L
L
D
20
Oviedo
14
2
3
9
7 / 22
-15
9
L
D
L
D
D

Statistiche dei protagonisti: da Yamal a Lewandowski i numeri sono da capogiro

Pablo Fornals, leader di centrocampo del Betis, è protagonista di una stagione positiva con 14 presenze e una media di 7.16.

Ha già contribuito con 3 gol e 4 assist, dimostrando la sua abilità nel rompere gli equilibri tra le linee avversarie.

Abdessamad Ezzalzouli ha impressionato nei suoi 10 incontri con 3 gol e 2 assist, mantenendo una valutazione media di 7.28. Il suo dinamismo è sottolineato dagli 11 dribbling riusciti su 22 tentativi e dall'elevata percentuale di duelli vinti.

Fiore all'occhiello del Barcellona, il giovane talento Lamine Yamal sta incantando con 5 gol e 7 assist in 11 presenze. Con un rating di 7.75, è il motore del gioco offensivo dei blaugrana, grazie anche a 60 dribbling riusciti su 111 tentativi.

Robert Lewandowski conferma la sua fama di cecchino con 8 reti in 12 gare, incutendo timore nelle difese avversarie.

Nonostante non sia sempre titolare, con soli 7 match iniziati dal primo minuto, la sua efficienza sotto porta resta temibile.

Infine, Raphinha con 4 gol e 3 assist in 9 presenze, è una solida opzione di spinta laterale, su cui il Barcellona conta di fare affidamento per scardinare le difese avversarie.
