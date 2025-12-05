Il Real Madrid è pronto a scendere in campo contro il Celta Vigo questa domenica 7 dicembre, alle ore 21, nella cornice del Santiago Bernabéu di Madrid. I Blancos, forti del proprio inizio di stagione, cercano di consolidare la loro leadership in classifica, affrontando un Celta che punta a guadagnare punti pesanti per risalire la graduatoria della Liga.

Quote di Real Madrid-Celta Vigo: Blancos nettamente favoriti

I bookmaker non hanno dubbi: il Real Madrid è la squadra favorita nel match di domenica sera.

William Hill quota la vittoria casalinga del Real Madrid a 1.30. Gli stessi numeri sono proposti anche da Bet365, che offre la vittoria dei Blancos a 1.30. L’ipotesi di un pareggio è quotata a 5.50 da entrambi i bookmaker, mentre il successo in trasferta del Celta Vigo è quotato a 9.00 da William Hill e a 9.50 da Bet365, riflettendo l’arduo compito che attende la formazione galiziana.

Le statistiche dei giocatori chiave: l’arsenale del Real e l’esperienza del Celta

Kylian Mbappé guida la carica del Real Madrid con una stagione finora scintillante: 15 apparizioni, tutte da titolare, per un totale di 16 gol segnati e 4 assist, con un’impressionante valutazione media di 8.02.

Jude Bellingham, giovane talento del centrocampo madridista, ha messo insieme finora 11 presenze, con 3 reti e 2 assist. Le sue prestazioni sono evidenziate dai 427 passaggi effettuate e dai 69 duelli vinti su 119.

Federico Valverde del Real è sempre più un fondamentale ingranaggio dell’orchestra blanca, partecipando attivamente alla costruzione del gioco con 824 passaggi completati e 4 assist.

Tra le fila del Celta Vigo, spicca l’esperienza di Iago Aspas, capace di incidere anche nei momenti più difficili. Con 12 presenze, di cui 6 partendo titolare, ha totalizzato 2 reti e un assist, prova della sua capacità di massimizzare le occasioni.

Borja Iglesias e Bryan Zaragoza rappresentano altre pedine importanti per la formazione galiziana.

Iglesias, con 5 reti all'attivo, è un riferimento in attacco che potrebbe sfruttare eventuali distrazioni difensive del Real. Zaragoza invece, pur senza reti all'attivo, offre dinamismo e creatività.