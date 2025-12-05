Il Real Madrid è pronto a scendere in campo contro il Celta Vigo questa domenica 7 dicembre, alle ore 21, nella cornice del Santiago Bernabéu di Madrid. I Blancos, forti del proprio inizio di stagione, cercano di consolidare la loro leadership in classifica, affrontando un Celta che punta a guadagnare punti pesanti per risalire la graduatoria della Liga.

Spain Flag
La Liga
Giornata 15
05/12/2025 21:00
Oviedo
VS
Maiorca
06/12/2025 14:00
Villarreal
VS
Getafe
06/12/2025 16:15
Alaves
VS
Real Sociedad
06/12/2025 18:30
Real Betis
VS
Barcellona
06/12/2025 21:00
Athletic Bilbao
VS
Atlético Madrid
07/12/2025 14:00
Elche
VS
Girona
07/12/2025 16:15
Valencia
VS
Siviglia
07/12/2025 18:30
Espanyol
VS
Rayo Vallecano
07/12/2025 21:00
Real Madrid
VS
Celta Vigo
08/12/2025 21:00
Osasuna
VS
Levante

Quote di Real Madrid-Celta Vigo: Blancos nettamente favoriti

I bookmaker non hanno dubbi: il Real Madrid è la squadra favorita nel match di domenica sera.

William Hill quota la vittoria casalinga del Real Madrid a 1.30. Gli stessi numeri sono proposti anche da Bet365, che offre la vittoria dei Blancos a 1.30. L’ipotesi di un pareggio è quotata a 5.50 da entrambi i bookmaker, mentre il successo in trasferta del Celta Vigo è quotato a 9.00 da William Hill e a 9.50 da Bet365, riflettendo l’arduo compito che attende la formazione galiziana.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
15
12
1
2
42 / 17
25
37
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
15
11
3
1
32 / 13
19
36
W
D
D
D
W
3
Villarreal
14
10
2
2
29 / 13
16
32
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
15
9
4
2
28 / 14
14
31
L
W
W
W
W
5
Real Betis
14
6
6
2
22 / 14
8
24
W
D
D
W
L
6
Espanyol
14
7
3
4
18 / 16
2
24
W
W
L
L
W
7
Getafe
14
6
2
6
13 / 15
-2
20
W
L
L
W
W
8
Athletic Bilbao
15
6
2
7
14 / 20
-6
20
L
W
L
W
L
9
Rayo Vallecano
14
4
5
5
13 / 15
-2
17
D
D
D
L
W
10
Real Sociedad
14
4
4
6
19 / 21
-2
16
L
W
D
W
W
11
Elche
14
3
7
4
15 / 17
-2
16
L
D
D
L
L
12
Celta Vigo
14
3
7
4
16 / 19
-3
16
L
W
L
W
W
13
Siviglia
14
5
1
8
19 / 23
-4
16
L
L
W
L
L
14
Alaves
14
4
3
7
12 / 15
-3
15
L
L
L
W
L
15
Valencia
14
3
5
6
13 / 22
-9
14
D
W
D
L
L
16
Maiorca
14
3
4
7
15 / 22
-7
13
D
L
W
L
D
17
Osasuna
14
3
3
8
12 / 18
-6
12
D
L
L
D
L
18
Girona
14
2
6
6
13 / 26
-13
12
D
D
W
L
D
19
Levante
14
2
3
9
16 / 26
-10
9
L
L
L
L
D
20
Oviedo
14
2
3
9
7 / 22
-15
9
L
D
L
D
D

Le statistiche dei giocatori chiave: l’arsenale del Real e l’esperienza del Celta

Kylian Mbappé guida la carica del Real Madrid con una stagione finora scintillante: 15 apparizioni, tutte da titolare, per un totale di 16 gol segnati e 4 assist, con un’impressionante valutazione media di 8.02.

Jude Bellingham, giovane talento del centrocampo madridista, ha messo insieme finora 11 presenze, con 3 reti e 2 assist. Le sue prestazioni sono evidenziate dai 427 passaggi effettuate e dai 69 duelli vinti su 119.

Federico Valverde del Real è sempre più un fondamentale ingranaggio dell’orchestra blanca, partecipando attivamente alla costruzione del gioco con 824 passaggi completati e 4 assist.

Tra le fila del Celta Vigo, spicca l’esperienza di Iago Aspas, capace di incidere anche nei momenti più difficili. Con 12 presenze, di cui 6 partendo titolare, ha totalizzato 2 reti e un assist, prova della sua capacità di massimizzare le occasioni.

Borja Iglesias e Bryan Zaragoza rappresentano altre pedine importanti per la formazione galiziana.

Iglesias, con 5 reti all'attivo, è un riferimento in attacco che potrebbe sfruttare eventuali distrazioni difensive del Real. Zaragoza invece, pur senza reti all'attivo, offre dinamismo e creatività.
