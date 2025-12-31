Il Milan è al lavoro per rinnovare il contratto di Mike Maignan, considerato un pilastro della squadra e un punto di riferimento nello spogliatoio. La dirigenza rossonera ha avviato i contatti con l’entourage del portiere francese per prolungare l'accordo, in scadenza nel 2026.

La proposta del Milan per Maignan

Il Milan avrebbe proposto un rinnovo fino al 2029, con opzione per il 2030, offrendo un ingaggio di 5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. L'obiettivo è blindare il portiere per diversi anni. Si è parlato di una possibile richiesta da parte dell’entourage di Maignan di un ingaggio più vicino ai 7 milioni di euro, ma la proposta ufficiale del Milan è di 5,5 milioni più bonus.

Le strategie del Milan

Il club considera il rinnovo del portiere una priorità, data la difficoltà di trovare sul mercato profili di pari livello. Al momento, non ci sono alternative concrete individuate dalla società in caso di mancato accordo, né risultano trattative avanzate con altri portieri.

Il Milan è concentrato sulla trattativa con Maignan, consapevole che la sua permanenza rappresenterebbe un segnale importante per il futuro del progetto tecnico rossonero. La situazione è in evoluzione e i prossimi incontri tra la dirigenza e l’entourage del giocatore saranno determinanti. Mike Maignan è un elemento chiave per il Milan, sia in campo che nello spogliatoio. Il suo rinnovo è una priorità per la società, che vuole costruire un futuro solido e vincente.

La trattativa è in corso e le prossime settimane saranno decisive per capire se il portiere francese vestirà la maglia rossonera anche nei prossimi anni. Il Milan punta a chiudere positivamente la trattativa, forte della volontà di Maignan di rimanere in rossonero e di diventare una bandiera del club.