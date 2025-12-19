Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il 21 dicembre alle ore 15, Sassuolo e Torino scenderanno in campo per il sedicesimo turno della Serie A 2025/26. I neroverdi, guidati da Grosso, puntano a fare risultato di fronte ai propri tifosi contro un Torino determinato a risalire la classifica sotto la guida di Baroni.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino

Per il Sassuolo, il modulo previsto è il 4-3-3. Tra i pali è confermato Muric, protetto dalla linea difensiva composta da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. A centrocampo ci saranno Vranckx, Matic e Koné, mentre il tridente offensivo vedrà Volpato, Pinamonti e Laurienté.

La formazione ospite, il Torino, si schiererà con un 3-5-2. In porta troviamo Paleari, coordinato da una linea difensiva formata da Ismajli, Maripan e Nkounkou. A centrocampo, copertura garantita da Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic e Lazaro, mentre in attacco agiranno Simeone e Adams.

Quote di Sassuolo-Torino: il parere dei bookmaker

Secondo i bookmaker, i neroverdi partono con un lieve vantaggio.

William Hill quota il successo interno a 2.30, lo stesso valore proposto da Bet365 per la vittoria casalinga. Il pareggio viene valutato rispettivamente a 3.00 da William Hill e 3.20 da Bet365, mentre una vittoria granata è quotata a 3.10 e 3.30. La parità nei numeri riflette il sostanziale equilibrio delle formazioni, con il Sassuolo che gode di un leggero vantaggio del fattore campo.

Le statistiche dei giocatori chiave

Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, è un tassello fondamentale nel viola centrocampista.

Con 13 apparizioni stagionali, ha già totalizzato 3 reti in questo campionato, dimostrando efficacia sia nelle coperture che negli inserimenti offensivi. Ha dimostrato intelligenza tattica con 371 passaggi e una buona capacità di duello con il 54% di contrasti vinti.

In avanti, i neroverdi fanno affidamento su Armand Laurienté, che pur subendo una stagione altalenante, si è distinto con 3 gol e 2 assist in 15 presenze. Sebbene la sua media partita sia di 6.85, Laurienté possiede il dinamismo necessario per sbloccare situazioni di stallo.

Andrea Pinamonti, una delle carte offensive del Sassuolo, ha segnato 4 gol in 15 apparizioni, confermandosi centravanti d’area ma al tempo stesso rifinitore, aggiungendo anche 2 assist al suo bottino.

La sua presenza in attacco è sinonimo di pericolo costante per le difese avversarie.

Nel Torino, Valentino Lazaro si distingue per la versatilità, contribuendo non solo con 1 assist, ma garantendo solidità difensiva con 19 tackle e 8 intercetti stagionali in 14 presenze.

Infine, Giovanni Simeone, spesso determinante nel reparto avanzato granata con 4 reti in 12 apparizioni. L'attaccante argentino, con una valutazione media di 6.84, potrebbe rappresentare l’elemento chiave per sorprendere la retroguardia avversaria grazie alla sua esperienza e al suo istinto per il gol.