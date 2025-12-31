Il Manchester City ha messo nel mirino Antoine Semenyo, attaccante del Bournemouth, e sarebbe pronto a pagare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria per assicurarselo. La notizia indica come i Citizens intendano dare il via al mercato invernale con un colpo di grande impatto.

Il giocatore, venticinquenne di origini ghanesi con passaporto britannico, ha già realizzato nove reti in campionato con il Bournemouth. Il tecnico Andoni Iraola, al termine del pareggio per due a due contro il Chelsea, ha chiarito che “sicuramente non ha giocato la sua ultima partita” con la squadra, aggiungendo che conta di schierarlo contro l’Arsenal sabato tre gennaio.

“È un giocatore fondamentale per noi e sarà ancora con noi”, ha dichiarato il tecnico, sottolineando l’importanza del calciatore per la squadra.

Semenyo nel mirino del Manchester City

Il Manchester City sarebbe disposto a sborsare i 75 milioni di euro necessari per attivare la clausola rescissoria. Il Bournemouth, dal canto suo, vorrebbe trattenere Semenyo almeno fino alle partite casalinghe contro Arsenal e Tottenham, in programma rispettivamente sabato tre e mercoledì sette gennaio, prima che la clausola scada il dieci gennaio.

Obiettivo: rafforzare la squadra

L’operazione rappresenterebbe un investimento significativo per il mercato invernale del City, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione. Il Bournemouth, pur consapevole dell’interesse del club inglese, punta a sfruttare ancora il contributo del suo attaccante nelle prossime partite chiave.