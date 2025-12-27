Il Parma ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Fiorentina nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, grazie al primo gol in campionato del danese Oliver Sorensen, che ha sbloccato il risultato all’inizio della ripresa.

La rete decisiva

La partita, disputata a Firenze, si è decisa al 3’ del secondo tempo: cross dalla destra di Britschgi, deviazione di Pellegrino che ha servito Sorensen, il quale è sbucato sul secondo palo e di testa ha battuto De Gea. Per il danese si tratta del primo gol in Serie A, che regala al Parma tre punti preziosi in chiave salvezza.

Il primo tempo era stato equilibrato, con poche occasioni da rete e un gioco combattuto.

La classifica

Con questo successo, il Parma sale a diciassette punti, allontanandosi dalla zona retrocessione. La Fiorentina, invece, resta ultima con nove punti, senza dare continuità alla vittoria contro l’Udinese della settimana precedente.

