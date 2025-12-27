Il Parma si aggiudica una vittoria cruciale nel lunch match della diciassettesima giornata di Serie A, superando la Fiorentina per 1-0. A decidere la partita, la rete di Oliver Sorensen al 48’ della ripresa, su assist di Mateo Pellegrino.

La partita

Il primo tempo si è giocato in equilibrio, con poche occasioni da gol. Il Parma si è reso pericoloso con un tiro al volo di Sorensen al 13’ e un tentativo di Ondrejka al 19’, entrambi neutralizzati dal portiere De Gea. Al 32’, Sorensen ha avuto un’altra chance, ma ha spedito il pallone a lato.

A inizio ripresa, al 48’, Britschgi ha servito un cross dalla destra che Pellegrino ha deviato involontariamente verso Sorensen.

Quest'ultimo, libero sul secondo palo, ha insaccato di testa da pochi passi, segnando il suo primo gol in Serie A.

La reazione della Fiorentina

La Fiorentina ha provato a reagire, passando a due punte con l’ingresso di Piccoli, ma ha trovato la difesa parmense insuperabile. Al 63’, un colpo di testa di Comuzzo sugli sviluppi di un calcio d’angolo è stato respinto da un intervento decisivo di Corvi. All’82’, Piccoli, solo in area, ha fallito una clamorosa occasione di testa. Nel finale, al 93’, Corvi ha compiuto un altro intervento prodigioso su un tiro da fuori di Gudmundsson.

Grazie a questa vittoria, il Parma riscatta la sconfitta subita contro la Lazio e sale al quattordicesimo posto in classifica con diciassette punti, portandosi a +5 sulla zona retrocessione. La Fiorentina, invece, resta ultima con nove punti.