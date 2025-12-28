La Serie C ha vissuto una settimana di pausa, utile ai club per riorganizzare idee e strategie, soprattutto in vista dell’imminente apertura del calciomercato invernale. Dalla prossima settimana, però, il campionato tornerà regolarmente in campo, con squadre pronte a riprendere la corsa verso i rispettivi obiettivi stagionali. Il girone d’andata si è chiuso delineando gerarchie chiare al vertice: nel girone A, quello settentrionale, il Vicenza ha conquistato la vetta confermandosi la formazione più continua; nel girone B, che raccoglie le squadre dell’Italia centrale, a chiudere davanti a tutti è stato il Ravenna.

Situazione di equilibrio, invece, nel girone C, espressione del Sud Italia, dove Catania e Benevento hanno terminato la prima parte di stagione appaiate in testa, promettendo una seconda metà di campionato ancora più combattuta e ricca di contenuti.

Calciomercato in arrivo: si parte il 2 gennaio

Il calciomercato invernale si avvicina e, in Serie C, le prime strategie iniziano a prendere forma. Alcune società stanno lavorando per rafforzare organici già competitivi, con l’obiettivo di consolidare posizioni di vertice o rilanciare ambizioni promozione. Altre, invece, puntano a correggere una stagione partita sotto le aspettative, intervenendo in modo mirato per cambiare passo, ritrovare equilibrio e dare nuova linfa a progetti tecnici che finora non hanno reso secondo i piani.

Alcuni club sono stati "fermati" dai controlli e dovranno svolgere un mercato a saldo zero, altri invece sono pronti ad agire sul mercato

Il calciomercato inizierá ufficialmente il 2 gennaio ma le società hanno iniziato a muoversi con decisione per correggere le rose e rilanciare ambizioni e obiettivi. Le prime manovre raccontano di un campionato vivo, dove nessuno vuole farsi trovare impreparato nella seconda parte di stagione.

Arezzo, 4 colpi per ambire alla Serie B?

L’Arezzo ha già tracciato la linea guida per il prossimo mercato di gennaio, individuando con chiarezza i reparti su cui intervenire: l’obiettivo è inserire una punta, due elementi di centrocampo e un rinforzo difensivo. Per la mediana i profili seguiti con maggiore attenzione sono Federico Carraro del Gubbio e Zan Majer del Mantova, calciatori di comprovata esperienza considerati adatti a innalzare il tasso tecnico della rosa.

Scenario più articolato, invece, in casa Perugia, dove la società sta prendendo in considerazione la chiusura anticipata di tre prestiti, quelli di Kanoute, Ogunseye e Nwanege. Una mossa decisa, finalizzata a ridurre il numero di elementi in organico e a creare margine per innesti più coerenti con le esigenze del progetto tecnico.

La Salernitana su due nomi

In casa Pro Vercelli si registra l’interesse dell’Aquila, club di Serie D, per Simone Emmanuello, profilo che potrebbe cambiare aria nelle prossime settimane. Situazione decisamente più dinamica alla Salernitana, vicina a chiudere una doppia operazione in entrata: Giuseppe Carriero, centrocampista classe 1997 protagonista con il Trapani, e Matteo Arena, difensore centrale classe 1999 attualmente sotto contratto con l’Arezzo.

Due innesti mirati per rinforzare un organico che punta a maggiore sosolidità.

Attenzione anche alla Sambenedettese, pronta a intervenire in modo deciso. Il direttore sportivo Stefano De Angelis ha avviato un processo di rinnovamento profondo: tra i nomi in uscita figurano Alessandro Sbaffo, il giovane Vincenzo Alfieri e l’esterno offensivo Nouhan Touré, segnali chiari di un club intenzionato a cambiare passo.

Catania, vicino il primo colpo

Tra i nomi più caldi emerge quello che riguarda il Catania, reduce da un confronto proficuo con il Pineto per Giovanni Bruzzaniti. La proposta dei rossazzurri, intorno ai 300 mila euro più incentivi, è ormai molto vicina alle valutazioni della società abruzzese; nella trattativa potrebbe essere inserito anche il diritto di riscatto per Filippo D’Andrea.

Sul fronte Casarano, invece, è arrivato un deciso tentativo per Francesco Grandolfo, attaccante protagonista con sette reti e quattro assist al Trapani. Il club siciliano, tuttavia, cercherà di blindare l’ex Bari, mentre la società guidata da Valerio Antonini è pronta a definire anche l’arrivo di Bogdan Stauciuc dal Fasano. Segnali evidenti di un mercato destinato a regalare nuovi colpi di scena.