Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e attuale presidente della Federcalcio ucraina, ha espresso parole di grande stima nei confronti di Gennaro Gattuso, recentemente nominato commissario tecnico della Nazionale italiana. In un'intervista a Tuttosport, ha sottolineato il coraggio del suo ex compagno di squadra al Milan nell'accettare una sfida così importante e delicata.

"Mi è piaciuto quando ha detto: 'Se mi qualifico al Mondiale, sarà meraviglioso; se non mi qualifico, vado fuori dall’Italia e non torno per un bel po’'", ha affermato Shevchenko, evidenziando come la scelta dell'ex centrocampista rossonero sia stata dettata da una profonda sincerità e da un forte senso di responsabilità verso il calcio italiano.

Il valore umano di Gattuso

Shevchenko ha voluto rimarcare non solo le qualità tecniche di Gattuso, ma anche il suo valore umano. "Rino è stato molto onesto: sa a cosa va incontro. Ed è stato coraggioso ad accettare la sfida: sa che non c’è lavoro più importante di questo, soprattutto se guidi una Nazionale grande come l’Italia", ha aggiunto l'ex attaccante ucraino. Secondo Shevchenko, affidare la guida della Nazionale a Gattuso è un passaggio cruciale per il futuro del calcio italiano: "Le aspettative sono alte, quando giochi un Mondiale o un Europeo non c’è pressione paragonabile".

Il rapporto tra Shevchenko e Gattuso risale agli anni trascorsi insieme al Milan, dove hanno condiviso numerosi successi e momenti significativi.

Questa conoscenza diretta permette a Shevchenko di esprimere un giudizio particolarmente informato sulle capacità e sulle motivazioni dell'attuale commissario tecnico azzurro.

Le sfide della Nazionale italiana

La nomina di Gattuso è arrivata in un periodo complesso per la Nazionale, chiamata a ricostruire un gruppo competitivo e a rilanciare le proprie ambizioni internazionali. Secondo Shevchenko, il coraggio e l'onestà mostrati da Gattuso nell'accettare l'incarico saranno elementi fondamentali per affrontare le prossime sfide.

Nel contesto attuale, la scelta di Gattuso è stata accolta con interesse anche dagli addetti ai lavori, che vedono in lui una figura capace di trasmettere grinta e determinazione alla squadra. La sua esperienza da calciatore e allenatore potrebbe rivelarsi decisiva per il percorso di crescita degli azzurri nei prossimi mesi.