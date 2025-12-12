Tutto pronto per il confronto tra Siviglia e Oviedo che si disputerà il 14 dicembre alle ore 14:00 presso l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. La partita rientra nella sedicesima giornata della regular season della La Liga 2025/26. Le due squadre si sfideranno non solo per i punti cruciali della classifica, ma anche per offrire spettacolo ai tifosi accorsi nello stadio Andaluso.

Le probabili formazioni di Siviglia-Oviedo

Sia i padroni di casa che gli ospiti adotteranno un modulo speculare, il 4-2-3-1. Il Siviglia schiererà Odysseas Vlachodimos in porta, sostenuto in difesa da Carmona, Castrin, Gudelj e Oso.

In mezzo al campo agiranno Agoume e Mendy, con Sanchez, Sow e Gonzalez dietro l'unica punta Akor Adams.

Dall'altra parte, l'Oviedo affronterà la sfida con Aaron Escandell tra i pali, difeso da Vidal, Costas, Carmo, e Alhassane. A centrocampo giocheranno Colombatto e Dendoncker, con il trio Hassan, Reina e Chaira a ridosso dell'attaccante Rondón.

Spain Flag
La Liga
Giornata 16
12/12/2025 21:00
Real Sociedad
VS
Girona
13/12/2025 14:00
Atlético Madrid
VS
Valencia
13/12/2025 16:15
Maiorca
VS
Elche
13/12/2025 18:30
Barcellona
VS
Osasuna
13/12/2025 21:00
Getafe
VS
Espanyol
14/12/2025 14:00
Siviglia
VS
Oviedo
14/12/2025 16:15
Celta Vigo
VS
Athletic Bilbao
14/12/2025 18:30
Levante
VS
Villarreal
14/12/2025 21:00
Alaves
VS
Real Madrid
15/12/2025 21:00
Rayo Vallecano
VS
Real Betis

Quote di Siviglia-Oviedo: andalusi favoriti

I bookmaker danno il Siviglia come favorito nel match: William Hill offre la vittoria degli andalusi a 1.85, mentre il pareggio è quotato a 3.30 e il successo degli ospiti a 4.33.

Anche Bet365 conferma la tendenza con quote di 1.91 per la vittoria interna, 3.40 per il pari e 4.20 per il trionfo dell'Oviedo.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
16
13
1
2
47 / 20
27
40
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
16
11
3
2
32 / 15
17
36
L
W
D
D
D
3
Villarreal
15
11
2
2
31 / 13
18
35
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
16
9
4
3
28 / 15
13
31
L
L
W
W
W
5
Espanyol
15
8
3
4
19 / 16
3
27
W
W
W
L
L
6
Real Betis
15
6
6
3
25 / 19
6
24
L
W
D
D
W
7
Athletic Bilbao
16
7
2
7
15 / 20
-5
23
W
L
W
L
W
8
Getafe
15
6
2
7
13 / 17
-4
20
L
W
L
L
W
9
Elche
15
4
7
4
18 / 17
1
19
W
L
D
D
L
10
Celta Vigo
15
4
7
4
18 / 19
-1
19
W
L
W
L
W
11
Alaves
15
5
3
7
13 / 15
-2
18
W
L
L
L
W
12
Rayo Vallecano
15
4
5
6
13 / 16
-3
17
L
D
D
D
L
13
Siviglia
15
5
2
8
20 / 24
-4
17
D
L
L
W
L
14
Real Sociedad
15
4
4
7
19 / 22
-3
16
L
L
W
D
W
15
Osasuna
15
4
3
8
14 / 18
-4
15
W
D
L
L
D
16
Valencia
15
3
6
6
14 / 23
-9
15
D
D
W
D
L
17
Maiorca
15
3
5
7
15 / 22
-7
14
D
D
L
W
L
18
Girona
15
2
6
7
13 / 29
-16
12
L
D
D
W
L
19
Oviedo
15
2
4
9
7 / 22
-15
10
D
L
D
L
D
20
Levante
15
2
3
10
16 / 28
-12
9
L
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti in Siviglia-Oviedo

Akor Adams si presenta come uno dei punti di riferimento offensivi per il Siviglia.

Con 13 apparizioni, di cui 7 da titolare, ha segnato 2 reti con un tasso di precisione di tiri del 61% (11 su 18). Il numero 9 nigeriano, alto 190 cm, lotterà contro i fisici dei difensori avversari, confidando nella sua abilità nei duelli.

Tra i veterani, Alexis Sanchez, a 37 anni, continua ad imprimere la sua esperienza nel gioco degli andalusi: nelle sue 10 presenze, ha ottenuto una media di 6.76, contribuendo con 2 reti e 160 passaggi completati.

Dall’altra, il talentuoso Haissem Hassan dell’Oviedo emerge come un centrocampista poliedrico con una media di valutazione di 6.87 su 14 presenze. Le sue abili capacità di dribblare, con 31 successi su 52 tentativi, renderanno sicuramente difficile ai difensori del Siviglia mantenere la sua marcatura.

L'esperienza e la fisicità saranno incarnate da Salomon Rondón, nonostante una media leggermente inferiore (6.6), il suo contributo di due goal testimonia la sua natura di attaccante veterano e pericoloso nel cuore dell'area rivale.
