Tutto pronto per il confronto tra Siviglia e Oviedo che si disputerà il 14 dicembre alle ore 14:00 presso l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. La partita rientra nella sedicesima giornata della regular season della La Liga 2025/26. Le due squadre si sfideranno non solo per i punti cruciali della classifica, ma anche per offrire spettacolo ai tifosi accorsi nello stadio Andaluso.

Le probabili formazioni di Siviglia-Oviedo

Sia i padroni di casa che gli ospiti adotteranno un modulo speculare, il 4-2-3-1. Il Siviglia schiererà Odysseas Vlachodimos in porta, sostenuto in difesa da Carmona, Castrin, Gudelj e Oso.

In mezzo al campo agiranno Agoume e Mendy, con Sanchez, Sow e Gonzalez dietro l'unica punta Akor Adams.

Dall'altra parte, l'Oviedo affronterà la sfida con Aaron Escandell tra i pali, difeso da Vidal, Costas, Carmo, e Alhassane. A centrocampo giocheranno Colombatto e Dendoncker, con il trio Hassan, Reina e Chaira a ridosso dell'attaccante Rondón.

Quote di Siviglia-Oviedo: andalusi favoriti

I bookmaker danno il Siviglia come favorito nel match: William Hill offre la vittoria degli andalusi a 1.85, mentre il pareggio è quotato a 3.30 e il successo degli ospiti a 4.33.

Anche Bet365 conferma la tendenza con quote di 1.91 per la vittoria interna, 3.40 per il pari e 4.20 per il trionfo dell'Oviedo.

Le statistiche dei protagonisti in Siviglia-Oviedo

Akor Adams si presenta come uno dei punti di riferimento offensivi per il Siviglia.

Con 13 apparizioni, di cui 7 da titolare, ha segnato 2 reti con un tasso di precisione di tiri del 61% (11 su 18). Il numero 9 nigeriano, alto 190 cm, lotterà contro i fisici dei difensori avversari, confidando nella sua abilità nei duelli.

Tra i veterani, Alexis Sanchez, a 37 anni, continua ad imprimere la sua esperienza nel gioco degli andalusi: nelle sue 10 presenze, ha ottenuto una media di 6.76, contribuendo con 2 reti e 160 passaggi completati.

Dall’altra, il talentuoso Haissem Hassan dell’Oviedo emerge come un centrocampista poliedrico con una media di valutazione di 6.87 su 14 presenze. Le sue abili capacità di dribblare, con 31 successi su 52 tentativi, renderanno sicuramente difficile ai difensori del Siviglia mantenere la sua marcatura.

L'esperienza e la fisicità saranno incarnate da Salomon Rondón, nonostante una media leggermente inferiore (6.6), il suo contributo di due goal testimonia la sua natura di attaccante veterano e pericoloso nel cuore dell'area rivale.