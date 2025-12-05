Stade Brestois e Monaco incroceranno i guantoni sul campo dello Stade Francis-Le Blé di Brest il prossimo 5 dicembre, con il fischio d'inizio fissato per le 19:00. Questa sfida rappresenterà la quindicesima giornata della Ligue 1, promettendo emozioni e spettacolo tra due compagini che cercheranno di ottenere un risultato positivo per migliorare la propria posizione in classifica. Monaco arriva in Bretagna con l'intento di confermare il suo status di squadra competitiva, mentre i padroni di casa del Stade Brestois proveranno a sfruttare il calore del proprio pubblico per strappare punti preziosi.

Le probabili formazioni di Stade Brestois-Monaco

Stade Brestois: Coudert; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Guindo; Chotard, Magnetti, Castillo; Doumbia, Mboup, Ajorque.

Monaco: Hradecky; Vanderson, Diatta, Salisu, Henrique; Teze, Camara, Akliouche; Minamino, Golovin, Biereth.

Quote di Stade Brestois-Monaco: monegaschi lievemente favoriti

Le sfide domestiche di solito offrono un margine per i padroni di casa, ma in questa occasione i bookmaker puntano sugli ospiti.

William Hill quota il successo del Monaco a 2.05, il pareggio a 3.50 e la vittoria dei bretoni a 3.25. Anche Bet365 conferma l'equilibrio della sfida con una leggera preferenza per il Monaco, quotando i biancorossi vittoriosi a 2.00, contro il 3.80 del pareggio e il 3.40 per i tre punti dei padroni di casa.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Tra i protagonisti di questa sfida, Ludovic Ajorque sarà certamente un giocatore da tenere d'occhio per il Brest.

Con 14 presenze stagionali, Ajorque ha contribuito con 1 gol e 4 assist. Le sue qualità sono evidenziate da 121 duelli aerei vinti su 215 totali, evidenziando una forte presenza fisica in attacco.

Per il Monaco, Aleksandr Golovin sarà un pilastro del centrocampo. Nonostante una stagione finora frammentaria con 8 apparizioni e un minutaggio di 523 minuti, ha realizzato 2 reti e fornito un assist, confermando la sua importanza nel palleggio grazie a 225 passaggi completati.

Inoltre, Maghnes Akliouche rappresenta un altro elemento chiave per i monegaschi. Già autore di 3 gol e 2 assist in 13 presenze, Akliouche è un centrocampista dinamico, come dimostrano i suoi 477 passaggi e una partecipazione attiva nello sviluppo del gioco offensivo del Monaco.