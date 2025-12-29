Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha proposto di ripristinare la formula tradizionale della Supercoppa Italiana, con una sfida secca tra la squadra campione d'Italia e la vincitrice della Coppa Italia. L'annuncio è stato fatto oggi a Roma, durante un intervento a Radio Anch'io Sport.

Supercoppa, cambia il formato?

Simonelli ha spiegato che è venuto meno “il vincolo della doppia semifinale”, precisando che il prossimo anno si terrà la Coppa d’Asia a Riad e che, nonostante un'edizione ancora sotto contratto, i sauditi hanno comunicato la loro rinuncia.

“Saremo liberi di scegliere luogo e formato”, ha aggiunto, aprendo alla possibilità di un ritorno alla finale unica.

Le prossime decisioni

Il presidente ha chiarito che la decisione finale spetta al Consiglio di Lega. “La mia idea è quella di tornare alla formula classica: finale unica tra vincitrice del campionato e vincitrice Coppa Italia. Se si opterà per la finale unica, la data potrebbe essere fissata all’inizio del campionato, come avveniva in passato. Ma queste sono scelte che competono al Consiglio di Lega, così come la scelta della sede della finale”.

Simonelli ha risposto anche alle polemiche sulla cancellazione della partita Milan‑Como a Perth, definendo “ingenerose” le accuse di superficialità: “Da tifoso, posso capire che giocare una partita a 13mila km da noi sarebbe stato anomalo e penalizzante per i tifosi, ma era una scelta dei club interessati, non della Lega.

La Lega ha solo valutato diverse proposte, e quella dell’Australia era la più vantaggiosa. Tuttavia, le condizioni si sono rivelate impraticabili. A mio parere, l'AFC non ha mai voluto che questa gara si giocasse. Dal punto di vista commerciale, è un'occasione persa”.

È stato confermato l’addio a Riad come sede della Supercoppa, aprendo alla possibilità di un ritorno al vecchio format con finale unica. L’assenza del vincolo della doppia semifinale rende concreta questa ipotesi, che rispecchia lo spirito originario della competizione.

Inoltre, è stato ribadito che la collaborazione con il mondo arabo, pur positiva negli ultimi anni, non proseguirà nella prossima edizione, lasciando libertà di scelta su sede e formato. Anche la cancellazione della partita Milan‑Como in Australia è stata motivata con ragioni pratiche e commerciali, confermando quanto detto da Simonelli.