Non solo trasferte di A e B, anche la Serie C è un universo in cui il calcio conserva un’anima grezza, genuina e fortemente territoriale. E proprio per questo, quando si analizzano i dati relativi alle medie di tifosi in trasferta, emerge un quadro sorprendente: alcune piazze riescono a muovere numeri che, per costanza e calore, non sfigurerebbero nemmeno in categorie superiori. In particolare spiccano i buoni numeri dei tifosi della Salernitana.

Salernitana al top

La Salernitana è l'autentica regina delle trasferte: 1.552 tifosi di media, un dato fuori scala che nessun’altra squadra di Serie C riesce neanche solo ad avvicinare.

È l’unica realtà capace di superare (abbondantemente) quota mille, trasformando ogni stadio in una seconda casa.

La tifoseria granata, già nota per la fedeltà incondizionata nelle categorie superiori, si conferma al top anche nei campi più piccoli, mantenendo uno standard che nessun’altra piazza riesce nemmeno a inseguire in Serie C.

Bene anche Vicenza, Ascoli e Sambenedettese

Dietro la Salernitana, il distacco è netto. Solo sette squadre raggiungono numeri davvero rilevanti, capaci di certificare un seguito costante anche lontano dal proprio stadio: piazze come Vicenza, Brescia, Ascoli, Lecco, Arezzo, Sambenedettese e Cosenza rappresentano il cuor pulsante della categoria. Sono comunità che vivono la trasferta come continuità naturale della domenica calcistica, mantenendo una media che si aggira tra i 500 e i 1.000 spettatori.

Numeri che, nel contesto della Serie C, assumono un valore enorme, soprattutto se rapportati alla complessità logistica, ai costi e alle distanze affrontate.

Le altre tifoserie

Il resto della graduatoria presenta valori più contenuti ma comunque significativi: una costellazione di tifoserie che, pur non raggiungendo picchi straordinari, continua a garantire presenza, colore e sostegno. In molte piazze, anche poche decine di tifosi rappresentano un capitale emotivo insostituibile. Le trasferte della C sono spesso viaggi brevi, talvolta lunghissimi, sempre accomunati dalla stessa motivazione: esserci. E nell’esserci, a volte, è racchiusa la vera anima del calcio italiano.

Classifica completa delle medie tifosi in trasferta (Serie C)

Salernitana 1552

Vicenza 971

Brescia 699

Ascoli 467

Lecco 439

Arezzo 425

Sambenedettese 420

Cosenza 372

Ternana 334

Catania 323

Campobasso 314

Potenza 306

Perugia 286

Ravenna 259

Benevento 239

Foggia 175

Casarano 154

Casertana 141

Livorno 117

Cittadella 112

Pro Vercelli 108

Novara 89

Audace Cerignola 85

Altamura 84

Vis Pesaro 78

Siracusa 77

Sorrento 71

Monopoli 66

Torres 61

Giugliano 57

Crotone 55

Pergolettese 52

Triestina 52

Picerno 50

Gubbio 50

Le tifoserie sotto la media dei 50 tifosi in trasferta

Proseguendo, ecco invece chi ha in media meno di 50 tifosi in trasferta.

Trapani 46

Pro Patria 38

Trento 36

Carpi 35

Latina 35

Pineto 34

Guidonia 33

Rimini 33

Pianese 30

Dolomiti Bellunesi 29

Forlì 25

Giana Erminio 24

Pontedera 19

Juventus Next Gen 19

Inter U23 18

Lumezzane 17

AlbinoLeffe 14

Bra 11

Arzignano 6

Ospitaletto 3

Virtus Verona 2

Cavese 2

Alcione 1

Renate 1

Atalanta U23 0,6

Tutti questi numeri sono ricavati facendo una media dei tifosi presenti nei settori ospiti, considerando quindi solo coloro che partecipano alle trasferte autorizzate.