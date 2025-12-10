Non solo trasferte di A e B, anche la Serie C è un universo in cui il calcio conserva un’anima grezza, genuina e fortemente territoriale. E proprio per questo, quando si analizzano i dati relativi alle medie di tifosi in trasferta, emerge un quadro sorprendente: alcune piazze riescono a muovere numeri che, per costanza e calore, non sfigurerebbero nemmeno in categorie superiori. In particolare spiccano i buoni numeri dei tifosi della Salernitana.
Salernitana al top
La Salernitana è l'autentica regina delle trasferte: 1.552 tifosi di media, un dato fuori scala che nessun’altra squadra di Serie C riesce neanche solo ad avvicinare.
È l’unica realtà capace di superare (abbondantemente) quota mille, trasformando ogni stadio in una seconda casa.
La tifoseria granata, già nota per la fedeltà incondizionata nelle categorie superiori, si conferma al top anche nei campi più piccoli, mantenendo uno standard che nessun’altra piazza riesce nemmeno a inseguire in Serie C.
Bene anche Vicenza, Ascoli e Sambenedettese
Dietro la Salernitana, il distacco è netto. Solo sette squadre raggiungono numeri davvero rilevanti, capaci di certificare un seguito costante anche lontano dal proprio stadio: piazze come Vicenza, Brescia, Ascoli, Lecco, Arezzo, Sambenedettese e Cosenza rappresentano il cuor pulsante della categoria. Sono comunità che vivono la trasferta come continuità naturale della domenica calcistica, mantenendo una media che si aggira tra i 500 e i 1.000 spettatori.
Numeri che, nel contesto della Serie C, assumono un valore enorme, soprattutto se rapportati alla complessità logistica, ai costi e alle distanze affrontate.
Le altre tifoserie
Il resto della graduatoria presenta valori più contenuti ma comunque significativi: una costellazione di tifoserie che, pur non raggiungendo picchi straordinari, continua a garantire presenza, colore e sostegno. In molte piazze, anche poche decine di tifosi rappresentano un capitale emotivo insostituibile. Le trasferte della C sono spesso viaggi brevi, talvolta lunghissimi, sempre accomunati dalla stessa motivazione: esserci. E nell’esserci, a volte, è racchiusa la vera anima del calcio italiano.
Classifica completa delle medie tifosi in trasferta (Serie C)
- Salernitana 1552
- Vicenza 971
- Brescia 699
- Ascoli 467
- Lecco 439
- Arezzo 425
- Sambenedettese 420
- Cosenza 372
- Ternana 334
- Catania 323
- Campobasso 314
- Potenza 306
- Perugia 286
- Ravenna 259
- Benevento 239
- Foggia 175
- Casarano 154
- Casertana 141
- Livorno 117
- Cittadella 112
- Pro Vercelli 108
- Novara 89
- Audace Cerignola 85
- Altamura 84
- Vis Pesaro 78
- Siracusa 77
- Sorrento 71
- Monopoli 66
- Torres 61
- Giugliano 57
- Crotone 55
- Pergolettese 52
- Triestina 52
- Picerno 50
- Gubbio 50
Le tifoserie sotto la media dei 50 tifosi in trasferta
Proseguendo, ecco invece chi ha in media meno di 50 tifosi in trasferta.
- Trapani 46
- Pro Patria 38
- Trento 36
- Carpi 35
- Latina 35
- Pineto 34
- Guidonia 33
- Rimini 33
- Pianese 30
- Dolomiti Bellunesi 29
- Forlì 25
- Giana Erminio 24
- Pontedera 19
- Juventus Next Gen 19
- Inter U23 18
- Lumezzane 17
- AlbinoLeffe 14
- Bra 11
- Arzignano 6
- Ospitaletto 3
- Virtus Verona 2
- Cavese 2
- Alcione 1
- Renate 1
- Atalanta U23 0,6
Tutti questi numeri sono ricavati facendo una media dei tifosi presenti nei settori ospiti, considerando quindi solo coloro che partecipano alle trasferte autorizzate.