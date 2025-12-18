Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Juventus, Inter Milan e Napoli avrebbero messo gli occhi addosso a Marco Palestra, terzino destro di proprietà dell'Atalanta ma attualmente in prestito al Cagliari. Un interesse che potrebbe generare un'asta di mercato e addirittura far lievitare una valutazione del calciatore già vicina ai 35 milioni di euro.

Juventus, Inter, Milan e Napoli avrebbero messo gli occhi addosso a Palestra

Marco Palestra si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel panorama del calcio italiano, attirando su di sé gli sguardi attenti delle principali big della Serie A.

Le prestazioni offerte dal terzino destro, attualmente in prestito dall’Atalanta al Cagliari, non stanno passando inosservate e, secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, avrebbero già acceso l’interesse di Inter, Juventus, Milan e Napoli.

Un quartetto di primo piano, accomunato dalla ricerca di un esterno basso di spinta, giovane e con ampi margini di crescita. In questo identikit Palestra sembra calzare a pennello: corsa, intensità e personalità sono le qualità che il classe 2004 sta mettendo in mostra in Sardegna, dove ha trovato continuità e fiducia, elementi fondamentali per il suo percorso di maturazione.

Atalanta, una bottega cara difficile da convincere

L’idea di riportarlo a giugno alla base e di cederlo non è però una decisione semplice per l’Atalanta.

Il club bergamasco, guidato dalla famiglia Percassi, è da sempre noto per la sua linea dura sul mercato e per la capacità di valorizzare i propri talenti prima di venderli per monetizzare nella maniera migliore. Non sorprende, dunque, che attorno al nome di Palestra inizi a circolare una valutazione già molto elevata: si parlerebbe infatti di una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Una somma che fa riflettere, soprattutto se si considera la giovane età del calciatore, appena ventenne, e il ruolo che ricopre. Eppure, le potenzialità mostrate in questa prima parte di stagione con la maglia del Cagliari sembrano giustificare l’ottimismo dell’Atalanta e l’interesse dei top club. La sensazione è che il futuro di Marco Palestra possa presto intrecciarsi con quello di una grande del calcio italiano, ma solo a fronte di un investimento importante e di una trattativa tutt’altro che semplice.

Palestra: 'Non penso al futuro ma lavoro per questa maglia quotidianamente'

Lo stesso Palestra, intervistato nell'immediato post gara con l'Atalanta, parlando del suo futuro ha detto: "Il mister ha sempre parole belle per me, penso sia una cosa positiva, sono focalizzato sul Cagliari e sul fatto di fare bene con questa maglia. Gli elogi fanno piacere, non penso al futuro ma solo al lavoro quotidiano con questa maglia".