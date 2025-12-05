Lunedì 8 dicembre alle ore 18:00, il Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine si prepara ad accogliere la sfida tra Udinese e Genoa, valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2025/26. L'arbitro dell'incontro non è ancora stato comunicato, ma l'attesa cresce per un match che promette scintille tra due squadre alla ricerca di punti pesanti. I padroni di casa, reduci dalla vittoria a Parma, tornano sul loro terreno per confermare la crescita sotto la guida dell'allenatore Runjaic. Il Genoa, allenato da De Rossi, arriva con il desiderio di invertire il trend dopo l'ultimo pareggio casalingo.

Le probabili formazioni di Udinese-Genoa

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.

Allenatore: Runjaic.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Allenatore: De Rossi.

Nell'Udinese, sono da valutare le condizioni di Kristensen che potrebbe dare forfait, mentre per il Genoa l'indisponibile è Cornet. Norton-Cuffy ritorna dalla squalifica, pronto a rinforzare la corsia destra.

Udinese avanti nelle quote dei bookmaker

Secondo i bookmakers, l'Udinese è leggermente favorita nella sfida contro il Genoa.

William Hill quota la vittoria interna a 2.45, il pareggio a 2.90 e il successo degli ospiti a 3.00. Anche Bet365 colloca i friulani in vantaggio, con una quota di 2.40 per la vittoria, mentre il pareggio è dato a 3.00 e la vittoria del Genoa a 3.30. Un equilibrio soprassuolo tra le due formazioni, con la possibilità di ribaltoni dietro l'angolo.

Giocatori chiave: occhi puntati su Zaniolo e Colombo

L'Udinese punta molto su Nicolò Zaniolo, che con 4 gol in 11 presenze sta cercando di ritrovare la forma migliore.

Il centrocampista ex Roma si è dimostrato un'arma fondamentale nell'assetto di Runjaic, con 17 tiri di cui 9 nello specchio della porta.

La sua fisicità gli permette di ingaggiare duelli con una certa continuità, ma dovrà migliorare la precisione nei passaggi chiave, fermandosi a 12 per ora.

Accanto a Zaniolo, nel reparto offensivo troviamo Keinan Davis, autore di 4 reti in 12 apparizioni. Convincenti i suoi 18 tiri di cui 10 a segno, Davis dimostra una buona affinità con il gol, sostenuta anche dai suoi 11 passaggi chiavi e un rigore trasformato con freddezza.

Per il Genoa, Lorenzo Colombo rappresenta un'opzione di esperienza e potenza fisica. Già a segno due volte in 13 apparizioni, cercherà di migliorare il suo impatto nei duelli aerei e la precisione con i passaggi decisivi.

Vitinha, seppur con un solo gol all'attivo, offre versatilità e visione di gioco con 8 passaggi chiave e una continua presenza nella costruzione del gioco offensivo.