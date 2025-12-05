Lunedì 8 dicembre alle ore 18:00, il Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine si prepara ad accogliere la sfida tra Udinese e Genoa, valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2025/26. L'arbitro dell'incontro non è ancora stato comunicato, ma l'attesa cresce per un match che promette scintille tra due squadre alla ricerca di punti pesanti. I padroni di casa, reduci dalla vittoria a Parma, tornano sul loro terreno per confermare la crescita sotto la guida dell'allenatore Runjaic. Il Genoa, allenato da De Rossi, arriva con il desiderio di invertire il trend dopo l'ultimo pareggio casalingo.

Le probabili formazioni di Udinese-Genoa

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.

Allenatore: Runjaic.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Allenatore: De Rossi.

Nell'Udinese, sono da valutare le condizioni di Kristensen che potrebbe dare forfait, mentre per il Genoa l'indisponibile è Cornet. Norton-Cuffy ritorna dalla squalifica, pronto a rinforzare la corsia destra.

Italy Flag
Serie A
Giornata 14
06/12/2025 15:00
Sassuolo
VS
Fiorentina
06/12/2025 18:00
Inter
VS
Como
06/12/2025 20:45
Verona
VS
Atalanta
07/12/2025 12:30
Cremonese
VS
Lecce
07/12/2025 15:00
Cagliari
VS
Roma
07/12/2025 18:00
Lazio
VS
Bologna
07/12/2025 20:45
Napoli
VS
Juventus
08/12/2025 15:00
Pisa
VS
Parma
08/12/2025 18:00
Udinese
VS
Genoa
08/12/2025 20:45
Torino
VS
Milan

Udinese avanti nelle quote dei bookmaker

Secondo i bookmakers, l'Udinese è leggermente favorita nella sfida contro il Genoa.

William Hill quota la vittoria interna a 2.45, il pareggio a 2.90 e il successo degli ospiti a 3.00. Anche Bet365 colloca i friulani in vantaggio, con una quota di 2.40 per la vittoria, mentre il pareggio è dato a 3.00 e la vittoria del Genoa a 3.30. Un equilibrio soprassuolo tra le due formazioni, con la possibilità di ribaltoni dietro l'angolo.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Milan
13
8
4
1
19 / 9
10
28
W
W
D
W
D
2
Napoli
13
9
1
3
20 / 11
9
28
W
W
L
D
W
3
Inter
13
9
0
4
28 / 13
15
27
W
L
W
W
W
4
Roma
13
9
0
4
15 / 7
8
27
L
W
W
L
W
5
Como
13
6
6
1
19 / 7
12
24
W
W
D
D
W
6
Bologna
13
7
3
3
22 / 11
11
24
L
W
W
W
D
7
Juventus
13
6
5
2
17 / 12
5
23
W
D
D
W
W
8
Lazio
13
5
3
5
15 / 10
5
18
L
W
L
W
D
9
Udinese
13
5
3
5
14 / 20
-6
18
W
L
L
W
L
10
Sassuolo
13
5
2
6
16 / 16
0
17
L
D
W
L
W
11
Cremonese
13
4
5
4
16 / 17
-1
17
W
L
L
L
W
12
Atalanta
13
3
7
3
16 / 14
2
16
W
L
L
L
D
13
Torino
13
3
5
5
12 / 23
-11
14
L
L
D
D
D
14
Lecce
13
3
4
6
10 / 17
-7
13
W
L
D
W
L
15
Cagliari
13
2
5
6
13 / 19
-6
11
L
D
D
L
L
16
Genoa
13
2
5
6
13 / 20
-7
11
W
D
D
W
L
17
Parma
13
2
5
6
9 / 17
-8
11
L
W
D
L
L
18
Pisa
13
1
7
5
10 / 18
-8
10
L
D
W
D
D
19
Fiorentina
13
0
6
7
10 / 21
-11
6
L
D
D
L
L
20
Verona
13
0
6
7
8 / 20
-12
6
L
L
D
L
L

Giocatori chiave: occhi puntati su Zaniolo e Colombo

L'Udinese punta molto su Nicolò Zaniolo, che con 4 gol in 11 presenze sta cercando di ritrovare la forma migliore.

Il centrocampista ex Roma si è dimostrato un'arma fondamentale nell'assetto di Runjaic, con 17 tiri di cui 9 nello specchio della porta.

La sua fisicità gli permette di ingaggiare duelli con una certa continuità, ma dovrà migliorare la precisione nei passaggi chiave, fermandosi a 12 per ora.

Accanto a Zaniolo, nel reparto offensivo troviamo Keinan Davis, autore di 4 reti in 12 apparizioni. Convincenti i suoi 18 tiri di cui 10 a segno, Davis dimostra una buona affinità con il gol, sostenuta anche dai suoi 11 passaggi chiavi e un rigore trasformato con freddezza.

Per il Genoa, Lorenzo Colombo rappresenta un'opzione di esperienza e potenza fisica. Già a segno due volte in 13 apparizioni, cercherà di migliorare il suo impatto nei duelli aerei e la precisione con i passaggi decisivi.

Vitinha, seppur con un solo gol all'attivo, offre versatilità e visione di gioco con 8 passaggi chiave e una continua presenza nella costruzione del gioco offensivo.
