Udine, 26 dicembre 2025 – Alla vigilia dell’anticipo casalingo contro la Lazio, l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha lanciato un chiaro appello: “Vogliamo riscattarci contro la Lazio, ci aspettiamo una reazione dopo la sconfitta di Firenze”. Il riferimento è al pesante ko subito contro la Fiorentina, che ha lasciato il tecnico insoddisfatto.

Volontà di riscatto dopo la sconfitta

Runjaic ha sottolineato: “Si può perdere giocando in 10, ma bisogna provare a fare la prestazione, che invece è stata brutta”. E ha ribadito: “Non si può perdere prendendo cinque gol e in quel modo”.

L’allenatore ha evidenziato come la squadra debba tornare a essere quella vista nelle prestazioni precedenti, pur ammettendo di non poter garantire il risultato: “Non posso garantire il risultato, ma possiamo fare molto meglio in termini di atteggiamento, davanti ai nostri tifosi il cui supporto non è mai mancato”.

Errori da correggere e scelte tecniche

Runjaic ha poi affrontato il tema degli errori individuali, anche tra i portieri: “Abbiamo commesso diversi errori individuali anche in porta quest’anno – ha ricordato – nel mondo dello sport capitano, ma dobbiamo ridurli al minimo, perché un errore e siamo subito puniti”. In particolare, ha evidenziato come l’espulsione di Okoye a Firenze abbia cambiato la partita: “Il rosso di Okoye a Firenze ha cambiato la partita, non è una scusa ma è un dato di fatto; abbiamo subito un’espulsione evitabile e la dinamica della partita è cambiata”.Runjaic ha infine ricordato che restano tre gare per chiudere il girone d’andata con risultati positivi: “Ci sono ancora tre gare per chiudere il girone d’andata con risultati positivi: possiamo migliorare ulteriormente la nostra posizione”.

L'Udinese punta a chiudere al meglio il girone di andata.

La sfida contro la Lazio è in programma sabato 27 dicembre alle ore 18:00 al Bluenergy Stadium. L’obiettivo è chiudere il girone d’andata con una prestazione convincente e ritrovare continuità. La squadra è chiamata a reagire.