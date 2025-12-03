Secondo il giornalista sportivo Guido Vaciago, se la Juventus di Luciano Spalletti volesse davvero tornare in corsa per la vittoria dello scudetto, dovrebbe tassativamente battere domenica sera il Napoli di Antonio Conte nella delicata trasferta del Maradona.

Vaciago: 'Se i bianconeri vogliono ambire allo scudetto devono vincere contro il Napoli di Conte'

Il giornalista Guido Vaciago è intervenuto nelle scorse ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati e parlando delle ambizioni della Juventus ha detto: "A me sembra molto difficile che la formazione bianconera possa insidiare il Milan e le altre grandi per la lotta allo scudetto.

In ogni caso non dovremmo aspettare tanto tempo per toglierci questa curiosità, perché se domenica vanno a vincere a Napoli potremmo vedere un film. Se invece vanno a Napoli a fare una brutta figura o comunque a non vincere allora le cose cambierebbero. Perché comunque i punti di distacco diventerebbero troppi e anche lo spessore delle due squadre verrebbe fuori. Quindi secondo me se la Juventus vuole ambire a vincere lo scudetto deve andare a Napoli e battere la formazione di Antonio Conte".

Vaciago ha poi parlato del momento che sta attraversando la formazione bianconera: "La Juve è in ripresa, ma è una cura omeopatica, non un antibiotico. Se la squadra andasse in progressione migliorando sempre un pochino troverebbero una buona base per riscostruire, altrimenti ti ritrovi come sempre a dover ricominciare e diventa uno sfinimento".

Il direttore di Tuttosport è infine uscito dall'argomento Juventus per parlare del vincitore dell'ambito premio giovanile Golden Boy: "Doué mi ha fatto una gran bella impressione. Yamal, Golden Boy dell'anno scorso non mi ha fatto la stessa impressione in termini di capacità di espressione. Doué lo ritroveremo ad alzare la Coppa del Mondo prima o poi".

Juve, una trasferta non semplice da affrontare

Non sarà semplice per la Juventus andare a vincere domenica sera contro il Napoli di Antonio Conte, una squadra che nelle ultime settimane ha ritrovato compattezza e intensità.

La formazione partenopea, dopo un periodo di leggero sbandamento prima dell’ultima pausa per le nazionali – complice anche l’assenza di uomini chiave come De Buyne e Anguissa, aveva mostrato segnali di cedimento.

Tuttavia, le recenti prestazioni hanno raccontato tutt’altra storia: il Napoli è tornato arcigno, solido, “tosto” come nelle sue migliori versioni, e la vittoria per 1-0 sul campo della Roma capolista di Gian Piero Gasperini ne è la testimonianza più chiara. Una partita tesa, equilibrata, ma sostanzialmente controllata dagli azzurri, che quindi ora arrivano allo scontro con la Juventus nel momento forse migliore degli ultimi mesi.