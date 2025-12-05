Il Villarreal e il Getafe si preparano a scendere in campo il 6 dicembre alle ore 14:00 presso l'iconico Estadio de la Ceramica nella quindicesima giornata di questa intensa stagione di La Liga 2025/26. La partita si prospetta come una sfida cruciale per entrambe le formazioni, ognuna con gli occhi puntati su un obiettivo comune: guadagnare punti preziosi per scalare la classifica. La "Sottomarina Gialla", come spesso viene chiamata la squadra del Villarreal, entra in campo con la forza dell'abitudine casalinga che spesso si è rivelata un fattore determinante.

Dall'altro lato, il Getafe ambisce a mettere in difficoltà i padroni di casa, sfruttando ogni occasione utile per sorprendere.

Quote di Villarreal-Getafe: i favoriti

I bookmaker ritengono il Villarreal favorito per la vittoria. Secondo William Hill, la quotazione per il successo dei padroni di casa è fissata a 1.62, mentre il pareggio è quotato a 3.70 e il successo del Getafe è dato a 5.50.

Quote simili anche da Bet365, dove la vittoria del Villarreal è a 1.62, il pareggio è a 3.80 e la vittoria degli ospiti sale a 5.75. Questi numeri raccontano di un match apparentemente in discesa per il Villarreal, ma in un campionato competitivo come La Liga, sottovalutare l'avversario potrebbe rivelarsi fatale.

Statistiche dei giocatori chiave

Gerard Moreno, il pilastro offensivo del Villarreal, è pronto a fare la differenza anche in questa giornata.

Con 7 presenze e 4 gol in stagione, il carismatico numero 7 ha dimostrato una precisione impressionante nelle conclusioni, con 6 tiri in porta sui 7 totali. In aggiunta, si è confermato anche un valido supporto nella costruzione del gioco, come dimostrato dai suoi 187 passaggi completati.

Ayoze Pérez, compagno d'attacco di Moreno, può rivelarsi l'uomo cruciale per rompere gli equilibri. Ha segnato 2 reti e confezionato 2 assist in 266 minuti di gioco suddivisi su 7 apparizioni, un contributo non trascurabile analizzando il tempo passato in campo.

Dall'altra parte, Borja Mayoral del Getafe arriva al match con un buon bottino personale di 4 gol e 1 assist in 11 presenze stagionali. Con una presenza fisica e tecnica che lo contraddistingue, rimane un elemento essenziale per i piani offensivi della squadra, cercando di capitalizzare ogni chance a sua disposizione.

Infine, l'emergente Adrian Liso rappresenta una delle speranze del Getafe per questo confronto. Nonostante la giovane età, ha già accumulato 11 presenze in questa stagione con 3 gol realizzati; la rapidità e l'abilità nei dribbling (6 su 17 tentativi) ne fanno una pedina da non sottovalutare per la difesa del Villarreal.