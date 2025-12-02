La Juventus potrebbe decidere di tornare sul calciomercato a gennaio alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione di mister Luciano Spalletti, dopo l'infortunio riportato da Dusan Vlahovic nel corso della partita contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato e che potrebbe tenerlo fermo per alcuni mesi.

L'infortunio contro il Cagliari

Juventus-Cagliari, mezz'ora del primo tempo: Vlahovic va ko. Il serbo calcia verso la porta, anche piuttosto male. Azione conclusa, ma il peggio deve iniziare. Il centravanti si è fatto male.

Il dolore è forte, lo si vede dal volto, tanto che dopo pochi istanti chiede la sostituzione. Luciano Spalletti si dispera perché sospetta già che lo stop sarà lungo. Lui stesso in conferenza stampa ha spiegato che il problema del classe 2000 ex Fiorentina pare piuttosto grave. E gli esami strumentali del caso confermano tutto. Lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo sinistro. Tradotto, uno stop che potrebbe durare oltre due mesi. Una mazzata per il ragazzo, ma anche per tutto l'ambiente juventino. Proprio adesso che Dusan sembrava aver trovato la forma e il clima ideale per rendere al meglio.

Vlahovic va ko, e ora la Vecchia Signora si ritrova con grossi problemi in attacco.

Gli altri due centravanti, vale a dire Jonathan David e Lois Openda, fino ad ora non hanno reso come ci si aspettava. Due gol il canadese, uno all'esordio con il Parma e uno in Champions con il Bodo Glimt, uno per il belga, sempre nella trasferta norvegese di Champions. Ma a non lasciare buone impressioni alla compagine torinese sono le prestazioni offerte dai due, spesso e volentieri al di sotto della sufficienza.

Basti guardare i minuti finali proprio di Juve-Cagliari, dove la coppia d'attacco non si è intesa per niente, sbagliando l'impossibile e guadagnandosi i fischi dell'Allianz Stadium. Ed è proprio per questa ragione che, in vista di gennaio, la società bianconera potrebbe tornare alla carica sul mercato per prendere un altro bomber.

Le possibili mosse della Juventus per l'attacco a gennaio

Al momento è facile pensare che si possa andare su un profilo low cost, in grado di colmare il vuoto lasciato dal serbo, senza dover spendere troppi soldi.

Vlahovic va ko e dunque lascia la Juventus in difficoltà. Peraltro il suo contratto è in scadenza a fine stagione, e negli ultimi tempi non ci sono stati colloqui per il rinnovo, se non una timida apertura di Giorgio Chiellini. L'infortunio poi non fa altro che peggiorare le cose, e di conseguenza i discorsi per un possibile prolungamento continuano ad essere arenati.

Anche per questo dunque lo sguardo di Comolli inizia a muoversi in vista della finestra di trasferimenti invernale. Uno dei nomi più graditi alla Juve e anche a mister Luciano Spalletti è senza dubbio quello di Joshua Zirkzee, che da poco è tornato a segnare con la maglia del Manchester United.

Altri profili che sono sul taccuino della dirigenza dalle parti della Continassa sono quelli di Nicklas Fullkrug del West Ham, seguito a lungo in estate anche dal Milan, e l'idea Fabio Silva, che invece al Borussia Dortmund non sta trovando grosso spazio.

Antenne drizzate anche in Serie A, dove uno dei bomber maggiormente valutati dalla dirigenza juventina è Mateo Pellegrino, anche se non sarà facile convincere il Parma a privarsi del proprio centravanti a campionato in corso.