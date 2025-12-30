Il futuro di Kenan Yildiz e quello della Juventus procedono su binari sempre più intrecciati. Il dialogo per il prolungamento di contratto del talento turco continua ma da quello che filtra non si limiterebbe più solo a una questione economica, ma si muoverebbe su più piani. In ballo infatti, ci sarebbero anche le ambizioni di un calciatore che a 20 anni vorrebbe puntare a toccare le stelle con la vecchia signora.

Yildiz, ambizioni da scudetto e richieste ben precise alla Juventus

Yildiz non è più considerato soltanto una promessa da valorizzare, ma un punto di riferimento tecnico e mediatico.

La maglia che indossa, pesante per storia e significato, lo colloca automaticamente al centro del progetto. Proprio per questo il classe 2005 chiederebbe certezze: vorrebbe una Juventus capace di lottare stabilmente per i massimi traguardi, in Italia e sul palcoscenico europeo. L’obiettivo è chiaro: crescere e vincere in bianconero, ripercorrendo un cammino che richiami quello di Alessandro Del Piero, il suo idolo sin da quando bambino.

Nei prossimi mesi sono destinati a intensificarsi i contatti tra la società e l’entourage del calciatore. La famiglia di Yildiz ha sempre avuto un ruolo determinante nella gestione della sua carriera e continuerà a essere protagonista anche in questa fase delicata.

Insieme ai consulenti legali, i genitori stanno lavorando con la dirigenza juventina per definire un nuovo accordo che preveda un prolungamento rispetto all’attuale scadenza fissata al 2029, oltre a un adeguamento economico significativo.

Juventus, ritoccare l'ingaggio di Yildiz è una delle priorità

Ed è proprio sul fronte dell’ingaggio che si gioca un'altra partita importante sul fronte della vicenda Yildiz. Il calciatore turco riterrebbe legittimo ambire a uno stipendio in linea con il suo status e con le prestazioni offerte, guardando a parametri simili a quelli di suoi compagni affermati come Jonathan David, che percepisce circa sei milioni di euro a stagione. Attualmente il suo compenso si aggira intorno a 1,7 milioni annui, mentre la proposta della Juventus sarebbe vicina ai 4,5 milioni.

Un divario che, pur esistente, non viene considerato insuperabile: a Torino per questo filtra ottimismo sulla possibilità di colmarlo attraverso bonus legati ai risultati individuali e di squadra.

Yildiz, una stagione in crescendo

Le richieste di Yildiz stanno prendendo sempre più consistenza e questo perché il calciatore turco, specie dopo l'infortunio di Vahovic, si è letteralmente caricato la Juventus sulle spalle. Il classe 2005 ha trascinato la squadra grazie a prestazioni di livello assoluto, come quella a Bologna dove ha regalato l'assist a Cabal per il gol vittoria o come quella di Pisa, dove ha chiuso una gara in bilico con la sua sesta rete in campionato.